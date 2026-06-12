Final dramatic la Bușteni: Ursoaica care a intrat în casa unui localnic a fost împușcată mortal

Sursă: Realitatea.Net

Final dramatic în cazul ursoaicei care a terorizat un bătrân din Bușteni. Animalul sălbatic care a spart de două ori aceeași locuință pentru a goli frigiderul a fost împușcat mortal în această după-amiază. Din păcate, în timpul intervenției, unul dintre cei trei pui a fost rănit letal, în timp ce ceilalți doi sunt căutați de urgență de autorități pentru a fi salvați și transportați la un centru specializat.

Clipe de groază pentru un bătrân de 92 de ani: S-a adăpostit la demisol în timp ce urșii îi goleau frigiderul

Proprietarul locuinței călcate de urși, un bătrân în vârstă de 92 de ani, a trecut prin momente de-a dreptul terifiante. Din fericire, instinctul de supraviețuire sau șansa au făcut ca, în timpul ambelor atacuri, acesta să se afle la demisolul clădirii, scăpând astfel nevătămat.

Fiul acestuia, Mihai Văsii, a filmat scenele incredibile și a povestit pentru agenția de presă Agerpres cum s-a derulat întregul coșmar:

„Ursul acesta a mai intrat și ieri în casă. Acolo locuiește tatăl meu. A intrat ieri, a deschis frigiderul și a mâncat o cașcavea. Astăzi, în jurul orei 12:00, din nou... A venit ursoaica cu trei pui, a intrat în casă, iar a deschis frigiderul, totul se vede pe filmare.”

Intervenția jandarmilor și monitorizarea zonei

Imediat după alertarea autorităților prin numărul unic de urgență 112, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Prahova a ajuns rapid la fața locului. Jandarmii au acționat prompt și au reușit să gonească familia de urși înapoi în pădure. Totuși, pericolul nu a trecut complet; purtătorul de cuvânt al instituției, Adelin Gurgui, a confirmat că zona va rămâne sub o monitorizare strictă a echipelor de intervenție pentru a preveni o eventuală revenire a animalelor.

Invazie de urși în Prahova: Peste 270 de intervenții în doar 5 luni

Din păcate, incidentul șocant de la Bușteni nu este unul izolat, ci reflectă o realitate alarmantă cu care se confruntă întregul județ Prahova, unde prezența urșilor în zonele locuite a devenit o amenințare constantă.

Conform datelor oficiale centralizate de IJJ Prahova, în primele cinci luni ale anului 2026, jandarmii au fost solicitați să intervină în nu mai puțin de 272 de cazuri pentru a îndepărta urșii bruni care puneau în pericol localnicii și bunurile acestora. Statistica este în creștere îngrijorătoare față de anul trecut, înregistrându-se deja cu șapte intervenții mai multe comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025.