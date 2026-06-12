9.000 de locuri gratuite pentru elevii români din străinătate. Au început înscrierile pentru cele mai așteptate tabere ale verii

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) anunță deschiderea sesiunii de înscriere pentru cea de-a XVII-a ediție a Programului de Tabere ARC și pune la dispoziția elevilor și tinerilor români din afara granițelor țării 9.000 de locuri gratuite în opt locații din România.

''Taberele ARC reprezintă unul dintre cele mai importante programe prin care România păstrează legătura cu noile generații de români din diaspora și din comunitățile istorice. Aici, copiii și tinerii au șansa să descopere locuri, tradiții și experiențe care îi ajută să își înțeleagă mai bine rădăcinile și să își consolideze sentimentul apartenenței. Ne dorim ca fiecare dintre ei să se simtă binevenit, să lege prietenii și să plece cu amintiri care să îl apropie de România'', a declarat Cristina-Lavinia Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat al DRP, potrivit unui comunicat remis vineri.



Programul se adresează elevilor și tinerilor care fac parte, potrivit legii, din categoria românilor de pretutindeni și le oferă oportunitatea de a descoperi România, de a-și aprofunda cunoștințele de limbă română și de a intra în contact cu valorile culturale și identitare românești.



Participarea la Taberele ARC este gratuită, costurile aferente cazării, mesei, activităților educative, culturale și recreative fiind acoperite prin acest program. În plus, în ediția din acest an, cheltuielile de transport se decontează în limita a 600 de lei/persoană pentru participanții din diaspora și din comunitățile istorice aflate în țările care nu au graniță comună cu România. Pentru comunitățile istorice cu graniță comună cu România, transportul este asigurat de către DRP, cu preluare dus-întors din orașele stabilite în regulamentul de participare.



Înscrierile se desfășoară în perioada 12-26 iunie, prin intermediul aplicației dedicate: dprp.arc.inspect.com.ro .



Procedura de înscriere în program se realizează prin intermediul misiunilor diplomatice, al unităților de învățământ, organizațiilor și asociațiilor românești din afara granițelor țării, precum și al unităților de cult.



Ediția din acest an este organizată cu sprijinul Agenției Naționale pentru Sport, al Patriarhiei Române și al Liceului Tehnologic ''Liviu Rebreanu'' din Bălan, județul Harghita.

Când și unde se desfășoară taberele

Taberele ARC se vor desfășura în perioada 30 iunie - 1 septembrie, în serii consecutive de câte opt zile, în următoarele locuri:



1. Centrul Sportiv Național Arcul de Triumf, municipiul București;



2. Centrul de Agrement Gălăciuc, județul Vrancea;



3. Centrul de Agrement Oglinzi, județul Neamț;



4. Centrul de Agrement Codrii de Aramă, județul Botoșani;



5. Mănăstirea Caraiman, Bușteni, județul Prahova;



6. Liceul Tehnologic ''Liviu Rebreanu'', Bălan, județul Harghita;



7. Tabăra Straja, județul Hunedoara;



8. Satul de vacanță IC Ponor Padiș, județul Cluj.



Pe parcursul fiecărei serii, participanții își vor îmbunătăți cunoștințele despre România și competențele de comunicare în limba română prin intermediul atelierelor interactive dedicate tradițiilor, culturii și patrimoniului românesc. Programul include activități prin care tinerii vor descoperi meșteșuguri tradiționale, tehnici de realizare a obiectelor de artizanat și elemente specifice portului popular.



Totodată, participanții vor lua parte la activități culturale, artistice și sportive, sesiuni de educație preventivă privind acordarea primului ajutor, siguranța rutieră, prevenirea incendiilor și combaterea consumului de droguri, întâlniri cu reprezentanți ai autorităților locale și excursii la obiective turistice și culturale reprezentative. Prin aceste experiențe, tinerii vor cunoaște mai bine istoria, geografia și patrimoniul cultural al României.



Aplicația de înscriere este deschisă și tinerilor care doresc să participe ca voluntari în cadrul programului. Aceștia vor avea oportunitatea de a interacționa cu noua generație de români din diaspora și din comunitățile istorice și de a contribui la promovarea valorilor și identității românești.