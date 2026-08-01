Accident grav pe Valea Oltului. O persoană a rămas prinsă între fiare, iar alta a fost aruncată pe carosabil

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 aug. 2026, 16:12

Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă dimineață pe DN7, în zona localității Seaca, aflată pe raza orașului Călimănești, județul Vâlcea. Două autoturisme s-au izbit violent, iar în urma coliziunii o persoană a rămas încarcerată, în timp ce alta a fost proiectată pe șosea.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre accidentvalea oltuluidescarcerare