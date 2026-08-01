Accident grav pe Valea Oltului. O persoană a rămas prinsă între fiare, iar alta a fost aruncată pe carosabil

Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă dimineață pe DN7, în zona localității Seaca, aflată pe raza orașului Călimănești, județul Vâlcea. Două autoturisme s-au izbit violent, iar în urma coliziunii o persoană a rămas încarcerată, în timp ce alta a fost proiectată pe șosea.
Primele date arată că unul dintre șoferi ar fi adormit la volan, pierzând controlul direcției și pătrunzând pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune frontală cu un autoturism care circula regulamentar.
Intervenție de urgență a echipajelor de salvare
La locul accidentului au fost mobilizate echipaje de descarcerare, ambulanțe și polițiști. Salvatorii au intervenit pentru extragerea victimei rămase captivă între fiarele contorsionate ale mașinii, în timp ce răniții au primit îngrijiri medicale la fața locului.
Accidentul s-a produs pe DN7, pe tronsonul Râmnicu Vâlcea – Sibiu, în orașul Călimănești.
Centrul Infotrafic al Poliției Române a transmis:
„Pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, oraș Călimănești, județul Vâlcea, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme”.
Circulația, blocată complet pe Valea Oltului
Din cauza intervenției echipajelor de salvare și a cercetărilor efectuate la locul accidentului, traficul a fost oprit în totalitate pe ambele sensuri de mers.
În scurt timp, în zonă s-au format coloane de autovehicule, iar valorile de trafic au crescut constant. Polițiștii le-au recomandat șoferilor să respecte indicațiile agenților aflați în teren și să manifeste răbdare până la reluarea circulației.
Potrivit estimărilor Centrului Infotrafic, circulația urma să fie reluată în jurul orei 10:00, în funcție de finalizarea intervenției echipajelor și de eliberarea carosabilului.
Polițiștii încearcă să stabilească exact cum s-a produs accidentul
O anchetă a fost deschisă pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul de pe Valea Oltului. Oamenii legii urmează să stabilească cu exactitate cauza producerii impactului și toate condițiile în care cele două autoturisme au ajuns să se ciocnească frontal.