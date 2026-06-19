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Actual· 2 min citire
Tristan Tate și Georgiana Naghel, trimiși în judecată într-un nou dosar: Acuzații grave ale procurorilor
Tristan Tate are un nou dosar penal. Foto/Arhivă
Procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a lui Tristan Tate și a complicei sale, Georgiana Naghel, într-un nou dosar penal. Acuzațiile vizează infracțiuni de instigare la lovire sau alte violențe, acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integrității datelor informatice și lovire.
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