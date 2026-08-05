Apele Române amâna până joi dimineață scufundarea barjelor pe Dunăre pentru a evita riscurile. „Dacă există un minim risc, operațiunea se va anula”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 aug. 2026, 17:52

Planul de amplasare și scufundare a barjelor pe Dunăre a fost anulat de urgență în urma noilor măsurători batimetrice, principalul obiectiv fiind siguranța echipajelor și stabilitatea structurilor. Reprezentanții Apelor Române au anunțat că s-a renunțat la varianta inițială de poziționare la 70 de metri de țărm, iar barjele vor fi amplasate și ancorate direct lângă mal.

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