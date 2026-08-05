Apele Române amâna până joi dimineață scufundarea barjelor pe Dunăre pentru a evita riscurile. „Dacă există un minim risc, operațiunea se va anula”

Planul de amplasare și scufundare a barjelor pe Dunăre a fost anulat de urgență în urma noilor măsurători batimetrice, principalul obiectiv fiind siguranța echipajelor și stabilitatea structurilor. Reprezentanții Apelor Române au anunțat că s-a renunțat la varianta inițială de poziționare la 70 de metri de țărm, iar barjele vor fi amplasate și ancorate direct lângă mal.
Expertiza tehnică a arătat că modalitatea de umplere cu apă a barjelor reprezenta un pericol pentru stabilitatea acestora în momentul scufundării
„Completările pot fi parțial. Între altele, am discutat ce preferăm între stabilitatea acestor barje și un efect puțin mai bun. Pentru a nu risca nimic, am preferat stabilitatea, acestea să fie ancorate atât în mal, cât și în ancore. Umplerea lor a fost un alt subiect de discuție, pentru că în discuțiile de ieri, de pildă, foloseam draga care lucrează deja și o vedeți cu jetul acela de apă. În loc să arunce la mal, ar fi aruncat apă în barje. Problema a fost că în momentul în care se face această operațiune, există un risc și pare să fie un risc substanțial, întrucât am schimbat decizia, ca acestea să fie mișcate și să aibă mai puțină stabilitate în momentul în care se vor scufunda”, a explicat Sorin Rîndașu, directorul de la Apelor Române.
În urma ultimelor măsurători efectuate pe fluviu, s-a stabilit ca navele să fie fixate direct de mal de către căpitanul remorcherului și operatori.
„Până la urmă ele vor fi amplasate lângă mal, nu la 70 de metri cum era varianta... Ele vor fi amplasate în acea zonă lângă mal, sprijinite de mal. Deci, în urma analizelor ultimelor date pe care le-am avut, a profilurilor batimetrice, ele vor fi prinse de către căpitan către mal. În orice caz, aici vreau să subliniez un lucru extrem de important: căpitanul împingătorului și ceilalți operatori vor face totul pentru siguranța oamenilor. Deci, dacă simțim că există un minim risc, atunci operațiunea se va anula”, a adăugat reprezentantul de la Apele Române.
În privința ancorării, oficialul a precizat că procedura este concepută pentru a menține barjele stabilizate pe poziție în momentul în care nivelul și debitul Dunării vor crește.„Legarea lor de mal înseamnă o ancorare care să permită, atunci când Dunărea va crește, să nu se deplaseze semnificativ din acea zonă.”