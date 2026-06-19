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Politica· 1 min citire
Tupeu incredibil! Ciucu contestă controlul judiciar după acuzațiile de luare de mită
Ciprian Ciucu/ Inquam Photos / Octav Ganea
Publicat19 iun. 2026, 11:49
SursăRealitatea PLUS
Tupeul lui Ciprian Ciucu: primarul anchetat de DNA contestă controlul judiciar.
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