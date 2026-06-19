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Politica· 1 min citire
Zi decisivă în PNL: Consiliul Național votează convocarea Congresului extraordinar din 21 iunie
Partidul Național Liberal
Consiliul Național Extraordinar al PNL se reunește vineri, în format online, pentru a aproba convocarea Congresului extraordinar din 21 iunie și modificarea statutului partidului. Ședința are loc într-un context extrem de tensionat, marcat de contestări în instanță, ancheta DNA care îl vizează pe primarul Capitalei Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și un apropiat al lui Ilie Bolojan, și intenția premierului desemnat Adrian Veștea de a-l contracandida pe Ilie Bolojan la conducerea formațiunii.
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