PSD amenință că va ataca în instanță tăierea burselor sociale în vacanțe. Mihai Ghigiu: „Elevii au nevoie de sprijin și în afara școlii”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 14:14

Deputatul PSD Mihai Ghigiu critică proiectul publicat de Ministerul Educației care prevede ca bursele sociale ale elevilor să nu mai fie acordate în perioada vacanțelor. Parlamentarul susține că măsura este lipsită de transparență și că Guvernul interimar nu poate adopta o asemenea schimbare de politică publică.

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