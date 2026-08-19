PSD amenință că va ataca în instanță tăierea burselor sociale în vacanțe. Mihai Ghigiu: „Elevii au nevoie de sprijin și în afara școlii”

Deputatul PSD Mihai Ghigiu critică proiectul publicat de Ministerul Educației care prevede ca bursele sociale ale elevilor să nu mai fie acordate în perioada vacanțelor. Parlamentarul susține că măsura este lipsită de transparență și că Guvernul interimar nu poate adopta o asemenea schimbare de politică publică.
PSD ia în calcul atacarea proiectului în contencios administrativ dacă acesta va fi adoptat de Guvern în forma actuală.
„Elevii au nevoie de haine și în perioada vacanțelor”
Mihai Ghigiu susține că Ministerul Educației ar fi trebuit să explice public motivele pentru care dorește să suspende bursele sociale în vacanțe. Deputatul avertizează că măsura îi va afecta tocmai pe copiii care provin din familii vulnerabile.
El a amintit că România se confruntă în continuare cu o rată ridicată a abandonului școlar, iar bursele sociale, programele de masă caldă și celelalte măsuri de sprijin au început să producă primele rezultate.
„Dacă îl citești cu foarte mare atenție, observi că urmează ca bursele sociale să fie tăiate pe perioada vacanțelor, în general. Mă așteptam ca Ministerul Educației să vină și să explice această măsură, o măsură care nu are nicio susținere științifică. Datele ne arată că România continuă să fie țara cu cel mai mare abandon școlar, datele ne arată că aceste burse, împreună cu măsuri de tipul masă caldă, împreună cu alte măsuri sociale, par să aibă primele efecte și, practic, în momentul în care vedem primele efecte pozitive, noi facem pași în urmă. Domnul ministru, domnul prim-ministru trebuie să înțeleagă că bursele sociale sunt pentru acei elevi care au nevoie de sprijin pentru a merge la școală și că elevii mănâncă sau au nevoie de haine și în perioada vacanțelor, nu doar în perioada școlii”, a declarat Mihai Ghigiu.
PSD cere retragerea sau modificarea proiectului
Deputatul social-democrat speră ca documentul aflat în transparență legislativă să fie retras sau modificat înainte de a ajunge pe masa Guvernului.
Ghigiu consideră că eliminarea burselor pe durata vacanțelor schimbă modul în care este acordat acest sprijin și reprezintă o politică publică nouă. Din acest motiv, susține el, măsura nu ar putea fi adoptată de un Guvern interimar.
„În cazul în care Guvernul va continua să promoveze această politică publică nouă, pentru că vorbim de o schimbare a paradigmei în ceea ce privește alocarea burselor, Partidul Social-Democrat va lua în considerare inclusiv atacarea în contencios administrativ a acestui posibil proiect, a acestei posibile hotărâri de guvern. Nu este normal ca, tocmai de la zona cea mai defavorizată, zona care are nevoie de cel mai mare sprijin, fix de acolo să facem tăieri din nou. Așteptăm să vedem acele tăieri în zona de sinecuri, în zona de reforme și nu din nou și de această dată educația să fie cea sacrificată”, a subliniat deputatul PSD.
Proiectul se află deocamdată pe site-ul Ministerului Educației, în etapa de transparență legislativă, și nu a fost încă adoptat de Guvern.