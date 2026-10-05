SURSE. Președintele și-ar dori o alianță de guvernare cu PSD, PNL, UDMR și minorități

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 oct. 2026, 14:33

Negocierile pentru formarea noului Guvern intră într-o etapă decisivă, iar la nivel politic sunt analizate mai multe formule pentru construirea majorității parlamentare necesare învestirii Executivului. Una dintre variantele discutate în aceste ore ar include PSD, PNL, UDMR și deputații neafiliați, inclusiv reprezentanții minorităților.

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