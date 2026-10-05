SURSE. Președintele și-ar dori o alianță de guvernare cu PSD, PNL, UDMR și minorități

Negocierile pentru formarea noului Guvern intră într-o etapă decisivă, iar la nivel politic sunt analizate mai multe formule pentru construirea majorității parlamentare necesare învestirii Executivului. Una dintre variantele discutate în aceste ore ar include PSD, PNL, UDMR și deputații neafiliați, inclusiv reprezentanții minorităților.
Pentru ca viitorul Guvern să primească votul Parlamentului sunt necesare 233 de voturi, iar configurația unei eventuale majorități depinde de rezultatul consultărilor de la Palatul Cotroceni și de negocierile dintre partidele parlamentare.
PSD, PNL și UDMR, într-un posibil scenariu de guvernare
Potrivit informațiilor apărute în timpul consultărilor, una dintre formulele luate în calcul pentru viitorul Executiv ar putea reuni PSD, PNL și UDMR, alături de parlamentarii neafiliați și reprezentanții minorităților.
O asemenea configurație ar putea asigura numărul de voturi necesar pentru învestirea Guvernului, însă rămâne de văzut dacă partidele implicate vor ajunge la un acord politic.
În acest moment, nu există o formulă definitivă, iar negocierile pot produce modificări până la momentul desemnării premierului.
Cele 233 de voturi, miza principală a negocierilor
Dincolo de numele persoanei care va fi desemnată să formeze Guvernul, principala problemă este construirea unei majorități parlamentare stabile.
Pragul de 233 de voturi este esențial pentru ca Executivul propus să poată fi învestit. Tocmai de aceea, negocierile dintre partide se concentrează atât pe desemnarea premierului, cât și pe identificarea unei formule politice capabile să susțină noul Guvern în Parlament.
În cazul în care PSD, PNL și UDMR ar ajunge la o înțelegere, sprijinul parlamentarilor neafiliați și al minorităților ar putea deveni important pentru atingerea majorității necesare.
Nicușor Dan, decizia finală privind premierul
Toate scenariile discutate în aceste ore depind însă de nominalizarea pe care o va face președintele Nicușor Dan după încheierea consultărilor cu partidele parlamentare.
Președintele trebuie să aleagă persoana despre care consideră că poate forma un Guvern și poate obține ulterior votul de învestitură în Parlament.
De aceea, până la anunțul oficial de la Palatul Cotroceni, mai multe variante rămân deschise, iar configurația viitorului Executiv poate suferi modificări.
Negocierile continuă până la desemnarea premierului
Consultările oficiale reprezintă doar una dintre etapele procesului de formare a noului Guvern. După desemnarea premierului, acesta va trebui să construiască o echipă guvernamentală și să obțină sprijinul parlamentar necesar.
În acest moment, PSD, PNL și UDMR apar într-unul dintre scenariile discutate pentru viitoarea majoritate, însă formula finală va depinde de negocierile politice și de capacitatea partidelor de a ajunge la un acord.
Miza rămâne obținerea celor 233 de voturi pentru învestirea Guvernului, într-un context politic în care fiecare partid își negociază poziția și participarea la viitorul Executiv.