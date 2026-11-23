Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, l-a criticat pe fostul premier Ilie Bolojan, care, după ce a plecat de la Palatul Victoria, a declarat că statul ar avea sute de mii de bugetari în plus. Ea a susținut că liderul liberal nu a făcut o „reformă reală”, iar cei la care se referă ar fi, de fapt, „sinecuriștii de partid”.
Anca Alexandrescu: „Sinecuriștii de partid trebuie să dispară”
Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu a afirmat că măsurile luate în timpul mandatului lui Ilie Bolojan nu au avut efect, susținând că persoanele concediate ar fi câștigat procesele în instanță.
Alexandrescu a mai spus că reforma administrativă trebuie să elimine acest tip de angajați, iar cei performanți ajung, în prezent, să fie lăsați deoparte.
„Din păcate, cei care performează de cele mai multe ori sunt marginalizați, iar cei veniți ca sinecuri de partid, prieteni, soții, neveste, sunt pe funcții cu salarii babane și nu fac absolut nimic.”
Alexandrescu: De mulți ani, pensiile și salariile se plătesc din împrumuturi
Realizatoarea a condamnat și ceea ce a numit ipocrizia lui Ilie Bolojan, dar și a susținătorilor săi, în legătură cu plata pensiilor și a salariilor. Ea a susținut că pensiile și salariile se plătesc de mulți ani din împrumuturi, vinovați fiind, în opinia sa, premierii de după pandemie.
Ea a invocat apoi situația din Ungaria, unde, potrivit informațiilor pe care le-a citat, guvernul a îndeplinit în cinci luni toate cele 127 de măsuri asumate prin PNRR. Pornind de aici, a tras o concluzie despre cauzele problemelor economice din România. „Iată că se poate și așa. Cum am spus în nenumărate rânduri, problema nu este la Bruxelles, problema este la București.”
Alexandrescu a adăugat că drumul reformei va fi „lung și anevoios”, dar a spus că speră ca, la capătul lui, schimbările făcute cu responsabilitate să aducă beneficii cetățenilor și economiei.