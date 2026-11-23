Publicat 23 nov. 2026, 13:40 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, l-a criticat pe fostul premier Ilie Bolojan, care, după ce a plecat de la Palatul Victoria, a declarat că statul ar avea sute de mii de bugetari în plus. Ea a susținut că liderul liberal nu a făcut o „reformă reală”, iar cei la care se referă ar fi, de fapt, „sinecuriștii de partid”.

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