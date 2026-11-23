Publicat 23 nov. 2026, 12:47 Sursă Realitatea PLUS

Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a făcut declarații într-o emisiune de televiziune din Italia despre situația juridică a soțului său, aflat în arest preventiv, și despre anularea alegerilor din 2024. Aceasta a acuzat că dosarele în care este implicat soțul său ar avea motivații politice și a susținut că este supravegheată de autoritățile române chiar și în propria locuință.

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