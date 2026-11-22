Alertă aeriană în nordul județului Tulcea, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat, duminică, o țintă aeriană la aproximativ 30 de kilometri nord de localitatea Vâlcove, din Ucraina. Populația din zonă a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert.
Două avioane F-18 au decolat de la Baza Mihail Kogălniceanu
În urma detectării țintei, două aeronave F-18 și două elicoptere NH-90 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.
Totodată, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Astfel, la ora 15:06, a fost transmis un mesaj RO-Alert prin care locuitorii din zonă au fost avertizați cu privire la situația aeriană.
Potrivit MApN, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta aeriană a încetat la ora 15:42.
Recomandările autorităților pentru populație în cazul unei alerte aeriene
Pe fondul riscurilor generate de războiul din Ucraina și al incidentelor în care drone sau fragmente ale acestora pot ajunge pe teritoriul României, autoritățile le recomandă cetățenilor să respecte indicațiile transmise prin mesajele RO-Alert și să adopte măsurile necesare pentru siguranța lor.
La primirea unei alerte aeriene, oamenii sunt sfătuiți să își păstreze calmul, să se adăpostească în clădiri și să evite deplasările în aer liber până la transmiterea unor noi informații oficiale.
De asemenea, cetățenii trebuie să evite apropierea de obiecte zburătoare prăbușite sau de eventuale resturi și fragmente metalice care ar putea proveni de la drone. Acestea nu trebuie atinse sau manipulate, întrucât pot reprezenta un pericol.
Orice astfel de descoperire trebuie semnalată imediat la numărul unic de urgență 112, fără ca persoanele care identifică obiectele să încerce să intervină asupra lor.
Totodată, autoritățile recomandă urmărirea informărilor oficiale și respectarea instrucțiunilor transmise prin sistemul RO-Alert, până la încetarea stării de alertă.