Publicat 22 nov. 2026, 16:19 Actualizat 22 nov. 2026, 16:22

Alertă aeriană în nordul județului Tulcea, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat, duminică, o țintă aeriană la aproximativ 30 de kilometri nord de localitatea Vâlcove, din Ucraina. Populația din zonă a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert.

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