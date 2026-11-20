Voucherele de vacanță ar putea crește. Ce sumă ia în calcul ministrul Economiei
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Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, ia în calcul majorarea valorii voucherelor de vacanță pentru bugetari la 1.000 de lei, în timp ce un proiect legislativ aflat în Parlament prevede posibilitatea acordării acestora și angajaților din mediul privat, începând de anul viitor.
Valoarea voucherelor de vacanță acordate bugetarilor ar putea crește de la 800 la 1.000 de lei, potrivit unui anunț făcut de ministrul Economiei, Daniel-Cătălin Zamfir. În același timp, autoritățile analizează posibilitatea ca și angajații din mediul privat să beneficieze de această facilitate, printr-un mecanism care ar permite firmelor să deducă sumele acordate din impozitul pe profit.
Vouchere de vacanță mai mari pentru bugetari. Ce sumă este luată în calcul
Ministrul Economiei a declarat, în cadrul Târgului de Turism al României, ediția de toamnă, că ia în calcul majorarea valorii voucherelor de vacanță pentru angajații din sectorul public. Propunerea vizează acordarea unei sume de 1.000 de lei pentru fiecare beneficiar, față de valoarea actuală de 800 de lei.
O altă modificare importantă ar putea viza angajații din sectorul privat. Ministrul a vorbit despre un proiect legislativ depus în Parlament, care ar permite companiilor să ofere vouchere de vacanță propriilor salariați.
Conform propunerii, firmele private ar putea acorda astfel de beneficii angajaților, iar cheltuielile respective ar putea fi deduse din impozitul pe profit. Măsura răspunde unei solicitări mai vechi a reprezentanților industriei turistice, care susțin că extinderea voucherelor ar putea încuraja vacanțele în România și ar aduce venituri suplimentare operatorilor din domeniu.
Câți bani primesc în prezent bugetarii pentru vacanțe
În 2026, valoarea voucherelor de vacanță acordate angajaților din sectorul public este de 800 de lei. Beneficiarii trebuie să aibă un salariu net de cel mult 6.000 de lei.
Regulile actuale sunt mai restrictive decât cele aplicate în 2025, când plafonul salarial era de 8.000 de lei net. Totodată, valoarea voucherelor a scăzut semnificativ în ultimii ani.
În 2024, angajații eligibili primeau vouchere în valoare totală de 1.600 de lei. Începând din 2025, suma a fost redusă la jumătate, ajungând la 800 de lei.
O eventuală majorare la 1.000 de lei ar reprezenta, așadar, o creștere de 200 de lei față de nivelul actual, însă ar rămâne sub valoarea acordată în urmă cu doi ani.
Ministerul Economiei pregătește măsuri împotriva turismului la negru
Pe lângă modificările privind voucherele de vacanță, ministrul Economiei a anunțat că instituția lucrează la măsuri menite să limiteze concurența neloială din industria turismului.
Una dintre direcțiile vizate este reducerea activităților turistice desfășurate fără forme legale, fenomen cunoscut drept turism la negru. Daniel-Cătălin Zamfir nu a prezentat, deocamdată, detalii despre instrumentele legislative sau administrative care ar urma să fie utilizate.
Oficialul susține și dezvoltarea Organizațiilor de Management al Destinației (OMD), structuri care au rolul de a coordona promovarea și dezvoltarea turistică la nivel local și regional.
În opinia ministrului, odată ce aceste organizații vor deveni pe deplin funcționale, ele vor putea contribui la atragerea vizitatorilor, la susținerea afacerilor locale și la valorificarea mai eficientă a potențialului turistic al fiecărei regiuni.
România își propune să participe la mai multe târguri internaționale de turism
Promovarea destinațiilor românești pe piețele externe reprezintă o altă prioritate anunțată de conducerea Ministerului Economiei. Daniel-Cătălin Zamfir a declarat că România își va dubla participările la târgurile internaționale de turism în 2027, comparativ cu acest an.
Ministrul consideră că țara noastră dispune de suficiente atracții naturale, culturale și balneare pentru a deveni o destinație mai vizibilă în rândul turiștilor străini.
Un accent deosebit ar urma să fie pus pe dezvoltarea turismului balnear, a serviciilor de wellness și SPA, precum și pe segmentul de longevity. Potrivit oficialului, numeroase localități din România au resursele necesare pentru a dezvolta astfel de servicii și pentru a atrage turiști pe tot parcursul anului.
Zamfir a subliniat că obiectivul este atât creșterea numărului de vizitatori străini, cât și încurajarea românilor să își petreacă vacanțele în țară.
Acesta a evidențiat inclusiv oportunitățile oferite de stațiunile balneoclimaterice și de regiunile care au obiective turistice cu specific local.
Ministrul Economiei critică modul în care au fost folosiți banii pentru promovarea turismului
Daniel-Cătălin Zamfir a atras atenția și asupra modului în care au fost gestionate, în trecut, fondurile destinate promovării turistice a României.
Potrivit acestuia, doar 16% din bugetul alocat promovării în cadrul fostului Minister al Turismului ar fi fost utilizat. Ministrul a criticat nivelul redus al cheltuielilor, susținând că lipsa promovării afectează atât vizibilitatea destinațiilor românești, cât și activitatea antreprenorilor din domeniu.
Pentru anul viitor sunt pregătite și programe dedicate turismului intern, prin care autoritățile urmăresc să stimuleze călătoriile în România și să sprijine operatorii economici locali.
România revine cu stand propriu la Târgul de Turism de la Romexpo
În acest an, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) participă din nou la Târgul de Turism al României, organizat la Romexpo, după o perioadă de mai mulți ani în care instituția nu a fost prezentă la eveniment. Revenirea a fost posibilă în urma colaborării cu Camera de Comerț și Industrie a României.
Standul ministerului reunește reprezentanți ai mai multor organizații de management al destinației și entități locale din Constanța, Buzău, Tulcea, Delta Dunării, Brașov, Techirghiol, Mangalia, Valea Jiului și Ținutul Vrancei.
La eveniment participă, de asemenea, Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș și Primăria Municipiului București.
Ediția de toamnă a Târgului de Turism al României se desfășoară în perioada 19-22 noiembrie, în Pavilionul B2 de la Romexpo. Evenimentul reunește 110 companii expozante, dintre care 67 din România și 43 din alte opt țări.
Participarea la astfel de manifestări face parte din strategia de promovare a destinațiilor românești și de consolidare a prezenței României pe piața turistică internațională.
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