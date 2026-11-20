Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 nov. 2026, 16:14

Un român în vârstă de 60 de ani a devenit mai bogat cu aproape un milion de euro, după ce a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Bărbatul este din Călărași și a intrat în posesia banilor vineri, 20 noiembrie, când s-a prezentat la sediul central al Loteriei Române pentru a-și revendica suma de 5.226.582,80 de lei.

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