Un român în vârstă de 60 de ani a devenit mai bogat cu aproape un milion de euro, după ce a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Bărbatul este din Călărași și a intrat în posesia banilor vineri, 20 noiembrie, când s-a prezentat la sediul central al Loteriei Române pentru a-și revendica suma de 5.226.582,80 de lei.
Câștigătorul a preferat să nu își facă publică identitatea, însă a dezvăluit câteva detalii despre experiența sa la jocurile loto. Acesta participă la extrageri de aproximativ 35 de ani, iar norocul i-a surâs în cele din urmă la tragerea din 12 noiembrie.
Biletul de 32,50 lei care i-a adus câștigul de 980.000 de euro
Norocosul din Călărași a obținut premiul cel mare cu un bilet care a costat doar 32,50 lei. Acesta a fost completat la agenția loto 40-020 din municipiu și a inclus trei variante simple la Loto 6/49, precum și două variante la jocul Noroc.
După mai bine de trei decenii în care a încercat să ghicească numerele câștigătoare, bărbatul a reușit să obțină premiul de categoria I, în valoare de 5.226.582,80 de lei, echivalentul a aproximativ 980.000 de euro.
Vineri, 20 noiembrie, acesta s-a prezentat la sediul Loteriei Române și a încheiat procedurile necesare pentru încasarea câștigului.
Mesajul transmis de câștigătorul marelui premiu la Loto 6/49
Deși a ales să rămână anonim, bărbatul a avut un mesaj pentru ceilalți participanți la jocurile loto. El i-a încurajat să nu renunțe la speranța de a câștiga, amintind că a așteptat ani întregi până când norocul a fost de partea sa.
„Tuturor jucătorilor le doresc să persevereze și să câștige! Eu am sperat și am câștigat”, a transmis câștigătorul.
Mai mult, obținerea premiului nu îl determină să renunțe la jocurile loto. Bărbatul a declarat că intenționează să continue să completeze bilete și în perioada următoare.
În cât timp trebuie revendicat un premiu la Loteria Română
Potrivit regulilor Loteriei Române, persoanele care obțin câștiguri trebuie să le revendice în cel mult 90 de zile de la data tragerii. Pentru a încasa banii, câștigătorii trebuie să prezinte documentele necesare și să parcurgă procedura de validare prevăzută în regulamentul jocului.
Câștigul obținut de bărbatul din Călărași vine după un alt premiu important acordat în această toamnă. La extragerea din 22 octombrie, un alt jucător a obținut suma de 17.760.754,40 de lei, unul dintre cele mai mari câștiguri acordate în ultima perioadă la Loto 6/49.