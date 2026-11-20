Scris de Catalina Anghel Publicat: 20 nov. 2026, 11:49

Campania glo™ „Reciclăm & plantăm împreună”, derulată în România din 2023, a ajuns la un bilanț de peste 43.000 de dispozitive colectate în vederea reciclării și aproximativ 50.000 de arbori plantați. Cea mai recentă acțiune, organizată în județul Prahova, a reunit angajați BAT, parteneri și voluntari în jurul unei inițiative care încurajează colectarea responsabilă a dispozitivelor utilizate și implicarea în proiecte de mediu.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre bat romania