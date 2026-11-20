Publicat 20 nov. 2026, 09:55 Sursă Realitatea PLUS

România s-ar putea confrunta cu probleme grave în alimentarea cu energie electrică în această iarnă, dacă temperaturile vor scădea puternic, avertizează sindicaliștii din sectorul energetic. Mircea Gherendi, lider sindical la Cariera Roșia din cadrul Complexului Energetic Oltenia, atrage atenția că producția de energie pe bază de cărbune este esențială în perioadele de consum ridicat și cere Guvernului să ia măsuri urgente pentru a preveni un posibil blackout.

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