România s-ar putea confrunta cu probleme grave în alimentarea cu energie electrică în această iarnă, dacă temperaturile vor scădea puternic, avertizează sindicaliștii din sectorul energetic. Mircea Gherendi, lider sindical la Cariera Roșia din cadrul Complexului Energetic Oltenia, atrage atenția că producția de energie pe bază de cărbune este esențială în perioadele de consum ridicat și cere Guvernului să ia măsuri urgente pentru a preveni un posibil blackout.
Avertismentul vine în contextul pregătirilor pentru sezonul rece, când consumul de electricitate crește, iar capacitățile de producție trebuie să acopere necesarul de energie al țării. Sindicaliștii susțin că menținerea în funcțiune a centralelor pe cărbune este importantă pentru stabilitatea sistemului energetic, în special atunci când condițiile meteorologice devin extreme.
Sindicaliștii avertizează: o iarnă geroasă ar putea pune în pericol alimentarea cu energie electrică
Mircea Gherendi atrage atenția că România are nevoie de capacități de producție care să poată funcționa constant, indiferent de condițiile meteorologice. În opinia sa, centralele pe cărbune au un rol important în asigurarea energiei electrice, mai ales în zilele geroase, când consumul populației crește considerabil. Liderul sindical consideră că reducerea capacităților de producție pe bază de cărbune ar putea vulnerabiliza sistemul energetic național. În perioadele în care cererea de electricitate este foarte mare, producția internă trebuie să poată acoperi consumul, pentru a evita apariția unor probleme majore în alimentarea cu energie.
Riscul unui blackout în România a mai fost semnalat de reprezentanții sectorului energetic, pe fondul reducerii producției interne și al dependenței de importuri în perioadele de consum ridicat.
Sindicaliștii cer Guvernului reducerea taxelor pentru producătorii de energie
Pentru a preveni eventualele probleme din această iarnă, sindicaliștii solicită Guvernului să intervină urgent și să reducă taxele care apasă asupra producătorilor de energie pe bază de cărbune. Aceștia consideră că povara fiscală afectează activitatea companiilor și capacitatea lor de a menține producția la nivelul necesar. O altă solicitare vizează recuperarea sumelor destinate investițiilor pentru protecția mediului. Reprezentanții angajaților susțin că aceste resurse sunt importante pentru funcționarea unităților energetice și pentru continuarea activității în condiții de siguranță.
Guvernul pregătește sistemul energetic pentru sezonul rece
Avertismentul sindicaliștilor vine în contextul în care autoritățile au stabilit măsuri pentru funcționarea sistemului energetic național în perioada 1 noiembrie 2026 - 31 martie 2027. Guvernul a constituit Comandamentul energetic de iarnă, care are rolul de a monitoriza funcționarea sistemului și de a coordona intervențiile necesare în cazul apariției unor probleme. Printre vulnerabilitățile identificate se numără deficitul de producție în orele de vârf și posibilitatea limitării importurilor de electricitate în cazul unei crize energetice regionale.
Menținerea rezervelor de energie și disponibilitatea centralelor în perioadele cu temperaturi foarte scăzute se numără printre măsurile avute în vedere pentru asigurarea alimentării cu electricitate pe parcursul sezonului rece.