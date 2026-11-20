Pentru tot mai mulți pensionari din România, bătrânețea a ajuns să însemne grija zilei de mâine și datorii făcute pentru lucruri care ar trebui să fie la îndemâna oricui. Cu pensii care abia le ajung pentru medicamente și facturi, vârstnicii bat la ușa Caselor de Ajutor Reciproc pentru a face rost de bani de mâncare sau pentru a-și încălzi locuințele. La Iași, un pensionar mărturisește că a fost nevoit să se împrumute pentru a cumpăra lemne de foc, deoarece din cei 1.820 de lei pe care îi primește lunar nu reușește să se descurce, conform Realitatea PLUS.
Apropierea iernii și a sărbătorilor aduce și mai multe griji pentru oamenii care trăiesc din pensii mici. După ce își plătesc utilitățile și își cumpără medicamentele, multora le rămân prea puțini bani pentru celelalte cheltuieli. Astfel, ajung să facă împrumuturi pentru nevoile de zi cu zi, iar sumele solicitate sunt tot mai mici, pentru că veniturile nu le permit să achite rate prea mari.
„Am făcut împrumut pentru lemne, că n-am cu ce face focul”
În Iași, pensionarii povestesc cât de greu le este să își împartă puținii bani de la o lună la alta. Unii au nevoie de lemne pentru iarnă, alții de medicamente sau de bani pentru plata facturilor. Pentru ei, un împrumut nu mai înseamnă cumpărarea unui lucru pe care și-l doresc, ci posibilitatea de a acoperi cheltuieli fără de care nu se pot descurca.
La o pensie de 1.820 de lei, cumpărarea lemnelor de foc poate însemna o cheltuială pe care omul nu o poate suporta dintr-o singură lună. Așa ajunge să se împrumute pentru a avea căldură în casă, știind că, în lunile următoare, va trebui să achite și ratele. Alți vârstnici vorbesc despre problemele de sănătate și facturile care nu pot fi amânate. Fiecare lună vine cu aceleași cheltuieli, iar banii trebuie împărțiți între tratamente, alimente și întreținerea locuinței. În pragul sărbătorilor, când mulți români se gândesc la pregătiri și cumpărături, pentru acești pensionari principala grijă rămâne să aibă cu ce trece peste iarnă.
Pensionarii cer împrumuturi tot mai mici. Banii sunt necesari pentru supraviețuire
La Casele de Ajutor Reciproc ajung vârstnici care au nevoie de bani pentru cele mai simple lucruri. Reprezentanții asociațiilor spun că pensionarii solicită împrumuturi pentru lemne de foc, alimente, facturi, dar și pentru intervenții chirurgicale sau alte cheltuieli medicale pe care nu le pot acoperi din veniturile lunare.
Deși nevoile sunt mari, mulți pensionari nu își permit să împrumute sume importante. Creșterea numărului de împrumuturi la Casele de Ajutor Reciproc arată dificultățile cu care se confruntă vârstnicii, care ajung să își completeze veniturile prin datorii. Pentru ei, fiecare rată înseamnă încă o sumă care trebuie scăzută din pensia lunii următoare.
În încercarea de a-i sprijini înaintea sărbătorilor de iarnă, conducerea asociației din Iași ia în calcul acordarea unor împrumuturi cu dobândă redusă. Măsura ar putea veni în ajutorul celor care au nevoie de bani pentru cheltuielile din această perioadă. Pentru pensionarii care nu au suficienți bani nici pentru încălzirea locuinței, un astfel de sprijin poate face diferența între a trece mai ușor peste lunile reci și a acumula noi datorii.