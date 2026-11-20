Publicat 20 nov. 2026, 07:44 Sursă Realitatea PLUS

Pentru tot mai mulți pensionari din România, bătrânețea a ajuns să însemne grija zilei de mâine și datorii făcute pentru lucruri care ar trebui să fie la îndemâna oricui. Cu pensii care abia le ajung pentru medicamente și facturi, vârstnicii bat la ușa Caselor de Ajutor Reciproc pentru a face rost de bani de mâncare sau pentru a-și încălzi locuințele. La Iași, un pensionar mărturisește că a fost nevoit să se împrumute pentru a cumpăra lemne de foc, deoarece din cei 1.820 de lei pe care îi primește lunar nu reușește să se descurce, conform Realitatea PLUS.

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