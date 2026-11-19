Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 19 nov. 2026, 17:12

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a făcut noi precizări despre posibilitatea majorării pensiilor în 2027. Guvernul pregătește bugetul pentru anul viitor, însă oficialul evită să avanseze un procent și avertizează că nu există spațiu pentru cheltuieli spectaculoase.

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