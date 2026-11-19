Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a făcut noi precizări despre posibilitatea majorării pensiilor în 2027. Guvernul pregătește bugetul pentru anul viitor, însă oficialul evită să avanseze un procent și avertizează că nu există spațiu pentru cheltuieli spectaculoase.
Indexarea pensiilor în 2027, sub semnul întrebării. Ce spune ministrul Finanțelor
Pensionarii nu au primit încă un răspuns clar în privința unei eventuale majorări a veniturilor de anul viitor. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a revenit joi, 19 noiembrie, asupra subiectului indexării pensiilor în 2027, însă a evitat să anunțe dacă există fonduri suficiente pentru aplicarea acestei măsuri sau ce procent ar putea fi luat în calcul.
Oficialul a explicat că Guvernul se apropie de finalizarea proiectului de buget pentru anul viitor, iar deciziile privind cheltuielile și eventualele majorări vor fi stabilite după discuțiile din Executiv, împreună cu premierul.
La Palatul Parlamentului, Alexandru Nazare a precizat că ordonatorii de credite au introdus deja datele necesare pentru construcția bugetară, urmând ca situația financiară și calendarul etapelor următoare să fie prezentate în ședința de Guvern.
„Suntem în etapa finală de pregătire a bugetului. Ordonatorii au introdus datele și vom prezenta în ședința de Guvern situația, plus un calendar. Toate deciziile le vom lua după discuțiile în Guvern, cu premierul. Sunt decizii și nu mă antepronunț”, a declarat Alexandru Nazare, la Palatul Parlamentului.
Există bani pentru majorarea pensiilor?
Întrebat direct dacă bugetul permite indexarea pensiilor, ministrul Finanțelor nu a oferit un răspuns afirmativ sau negativ. Acesta a anunțat că Executivul va analiza situația financiară și efectele pe care le-ar avea o asemenea decizie asupra bugetului de stat.
Alexandru Nazare a amintit și de evaluările prezentate de Guvern în cursul verii, când au fost analizate evoluția datoriei publice și consecințele creșterii acesteia.
„Vom prezenta o astfel de situație în Guvern și implicațiile pe care le are. Le vom prezenta, cum am prezentat și în cursul verii, evoluțiile și consecințele creșterii datoriei publice”, a spus acesta.
Avertismentul lui Nazare: „Bugetul nu permite viraje spectaculoase”
Ministrul Finanțelor a transmis că posibilitățile Guvernului de a modifica semnificativ veniturile și cheltuielile sunt limitate. Alexandru Nazare a invocat inclusiv evaluările agențiilor internaționale de rating, rezultatul acestora urmând să depindă de deciziile luate în perioada premergătoare adoptării bugetului.
Oficialul a insistat asupra necesității unei abordări prudente, avertizând că măsurile financiare adoptate în următoarele săptămâni pot influența evaluările pe care România le va primi la începutul anului viitor.
„Bugetul nu permite viraje spectaculoase nici pe venituri, nici pe cheltuieli. Rezultatul în ceea ce privește agențiile de rating depinde de fiecare decizie pe care o luăm pe buget. Trebuie să fim foarte prudenți, din punctul nostru de vedere, pentru că rezultatul pe care îl vom primi de la agențiile de rating în ianuarie, februarie și martie depinde de fiecare decizie pe care o luăm în săptămânile dinainte de decizia finală asupra bugetului", a explicat Alexandru Nazare.