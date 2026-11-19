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Social· 1 min citire
Incendiu în Portul Constanța! Două camioane au fost cuprinse de flăcări: pompierii au intervenit de urgență
Incendiu camion/ Captură video Ziua de Constanța
Un incendiu a izbucnit joi, 19 noiembrie, la un camion aflat în Portul Constanța Sud-Agigea, în apropierea clădirii Romtrans. Flăcările s-au extins ulterior și la un al doilea camion parcat în apropiere, iar pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea au luat decizia de a suplimenta forțele de intervenție.
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