Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 18 nov. 2026, 18:51

Un autoturism cu patru ocupanți a fost lovit de o locomotivă, miercuri seară, la o trecere la nivel cu calea ferată din municipiul Câmpulung. Trei persoane au suferit leziuni și au fost preluate de echipajele medicale.

Distribuie articolul