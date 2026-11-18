Un autoturism cu patru ocupanți a fost lovit de o locomotivă, miercuri seară, la o trecere la nivel cu calea ferată din municipiul Câmpulung. Trei persoane au suferit leziuni și au fost preluate de echipajele medicale.
Un accident feroviar în Câmpulung s-a produs miercuri seară, după ce o locomotivă a lovit un autoturism în care se aflau patru persoane. Impactul a avut loc la o trecere la nivel cu calea ferată din municipiul argeșean, iar trei dintre ocupanții mașinii au suferit leziuni.
La locul evenimentului au fost trimise echipaje de intervenție din cadrul detașamentelor de pompieri din Câmpulung și Mioveni. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, primele forțe mobilizate au fost o autospecială de stingere și două echipaje SMURD de prim ajutor calificat.
Intervenția s-a desfășurat în zona drumului Godeni, unde pompierii au acordat sprijin pentru gestionarea situației și preluarea persoanelor rănite.
Trei dintre cei patru ocupanți ai mașinii au suferit leziuni
Primele verificări efectuate de polițiști au arătat că în autoturism se aflau patru persoane, dintre care trei ar fi fost rănite. La fața locului au intervenit inițial polițiștii rutieri din Câmpulung, care au luat primele măsuri și au sprijinit echipajele medicale.
IPJ Argeș a transmis că cercetările urmează să fie continuate de polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Argeș.
Ulterior, forțele medicale au fost suplimentate cu un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Argeș. ISU Argeș a anunțat că toate cele trei persoane care prezentau leziuni au fost preluate de echipajele medicale.
„Cele trei echipaje medicale au preluat trei persoane”, a comunicat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș.