Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 18 nov. 2026, 16:18

Cutremurul din Vrancea, cu magnitudinea de 5,7, readuce în discuție posibilitatea producerii unui al doilea seism important într-un interval scurt. Un cercetător INFP explică ce este „dubletul seismic”, cât de rar apare și cât de mare este riscul ca fenomenul să se repete.

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