Bursa locurilor de muncă: când are loc și cum te pregătești
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Bursa locurilor de muncă este o ocazie pentru persoanele aflate în căutarea unui serviciu să discute direct cu angajatorii, să afle ce posturi sunt disponibile și să participe la interviuri de angajare. Evenimentele sunt organizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), prin agențiile județene (AJOFM), dar și în parteneriat cu instituții de învățământ sau autorități locale.
Participarea este gratuită, iar oferta nu se adresează doar persoanelor fără experiență. La astfel de evenimente pot veni și cei care vor să schimbe domeniul de activitate, să găsească un program mai flexibil sau să descopere noi oportunități profesionale.
Ce este bursa locurilor de muncă
Bursa locurilor de muncă este un eveniment de recrutare în cadrul căruia mai mulți angajatori își prezintă posturile disponibile și discută cu potențialii candidați. Spre deosebire de aplicarea online, participanții au posibilitatea să adreseze întrebări direct reprezentanților companiilor, să afle ce competențe sunt căutate și, în unele cazuri, să susțină un prim interviu.
Evenimentele organizate de AJOFM sunt gratuite atât pentru candidați, cât și pentru angajatorii participanți. Serviciile publice de mediere a muncii includ informarea privind posturile vacante, punerea în legătură a candidaților cu firmele și preselecția în funcție de pregătire și experiență.
Bursa poate include locuri de muncă pentru persoane cu studii superioare, absolvenți de liceu sau școli profesionale, muncitori calificați și necalificați. Oferta diferă în funcție de județ și de domeniile în care companiile au nevoie de personal.
Calendarul anual
Nu există o singură dată fixă pentru toate bursele locurilor de muncă organizate în România. ANOFM și agențiile județene anunță calendarul în funcție de nevoile pieței locale și de categoriile de persoane cărora li se adresează evenimentele.
Printre cele mai cunoscute acțiuni se numără Bursa generală a locurilor de muncă și Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Pe lângă acestea, AJOFM-urile pot organiza târguri de carieră sau evenimente dedicate anumitor domenii, localități ori categorii profesionale.
În 2026, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți a fost programată în principal pe 9 octombrie, în 63 de locații din țară. În unele județe, evenimentul a avut loc la alte date, între 8 și 30 octombrie. Potrivit bilanțului publicat de ANOFM, la ediția din 9 octombrie au participat 1.370 de angajatori, care au oferit 20.666 de locuri de muncă.
Pentru a afla când are loc următoarea bursă, candidații trebuie să urmărească site-ul ANOFM, secțiunea dedicată burselor, precum și anunțurile AJOFM din județul în care locuiesc. Datele și locațiile pot fi diferite de la o ediție la alta.
Bursa pentru absolvenți
Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți este organizată pentru a-i ajuta pe tinerii care au terminat o formă de învățământ să facă primii pași pe piața muncii. La eveniment pot participa absolvenți de liceu, școli profesionale, facultăți sau alte forme de pregătire.
Nu este obligatoriu ca participanții să aibă experiență profesională. Angajatorii pot căuta persoane aflate la început de carieră, dispuse să învețe și să participe la programe de pregătire la locul de muncă.
Totuși, bursa nu este rezervată exclusiv tinerilor. La ediția din 2026, ANOFM a precizat că pot participa toate persoanele aflate în căutarea unui serviciu, indiferent de vârstă sau calificare.
Ce documente iei cu tine
Pentru a discuta cu angajatorii, este recomandat să ai la tine mai multe exemplare ale CV-ului, actualizate și adaptate posturilor care te interesează. Poți pregăti și o copie a diplomei de studii sau a certificatelor de calificare, dacă acestea sunt relevante pentru locul de muncă vizat.
Dacă dorești să te înregistrezi la AJOFM ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, documentele solicitate pot include:
actul de identitate;
actele de studii și calificare;
curriculum vitae;
declarația pe propria răspundere privind eventualele restricții medicale care pot împiedica desfășurarea anumitor activități.
Lista exactă și procedura de înregistrare trebuie verificate la agenția teritorială. ANOFM publică informațiile și formularele necesare pe site-ul instituției.
Cum te prezinți la angajatori
Înainte de a merge la bursă, consultă lista firmelor participante și identifică posturile care corespund pregătirii și intereselor tale. Pregătește o scurtă prezentare despre experiența profesională, studiile absolvite și abilitățile pe care le poți folosi la locul de muncă.
Dacă nu găsești oferta potrivită la bursă, poți continua căutarea și online. Platforme precum OLX-Locuri de muncă și Publi24-Locuri de muncă publică anunțuri din diferite domenii, iar site-ul ANOFM afișează posturile vacante comunicate de angajatori. Pentru locuri de muncă remote sau locuri de muncă de acasă, verifică atent atribuțiile și condițiile contractuale. Dacă te interesează locuri de muncă în străinătate, poți consulta și rețeaua EURES, care oferă informații despre oportunități și condițiile de angajare în alte state.
Indiferent dacă aplici la un post local, remote sau în străinătate, verifică identitatea angajatorului și nu trimite bani pentru promisiunea obținerii unui serviciu. Un contract clar și informațiile complete despre firmă sunt esențiale înainte de a accepta o ofertă.
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