Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 18 nov. 2026, 11:49

Bursa locurilor de muncă este o ocazie pentru persoanele aflate în căutarea unui serviciu să discute direct cu angajatorii, să afle ce posturi sunt disponibile și să participe la interviuri de angajare. Evenimentele sunt organizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), prin agențiile județene (AJOFM), dar și în parteneriat cu instituții de învățământ sau autorități locale.

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