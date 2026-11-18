Publicat 18 nov. 2026, 08:16 Actualizat 18 nov. 2026, 08:19 Sursă Realitatea PLUS

O șicanare în trafic s-a încheiat cu moartea unui adolescent de 17 ani, la Suceava. Motocicleta pe care se afla băiatul a fost izbită de o mașină condusă de un tânăr de 20 de ani. Deși inițial, anchetatorii au crezut că a fost un accident nedorit, imaginile surprinse de camerele de supraveghere au răsturnat ancheta. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional!

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