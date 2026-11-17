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Social· 1 min citire
O tânără de 29 de ani a murit după ce s-ar fi aruncat de la etajul 16 al unui hotel din centrul Bucureștiului. Ce au descoperit anchetatorii?
Zonă restricționată de poliție
Publicat17 nov. 2026, 20:19
SursăRealitatea.net realitatea plus
O tânără a fost descoperită fără viață după ce a căzut de la etajul 16 al unui hotel din centrul Bucureștiului. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă este vorba despre o sinucidere, existând o serie de indicii care sugerează că femeia și-ar fi pus capăt zilelor. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional.
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