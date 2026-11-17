Publicat 17 nov. 2026, 20:19 Sursă Realitatea.net realitatea plus

O tânără a fost descoperită fără viață după ce a căzut de la etajul 16 al unui hotel din centrul Bucureștiului. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă este vorba despre o sinucidere, existând o serie de indicii care sugerează că femeia și-ar fi pus capăt zilelor. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional.

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