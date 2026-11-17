Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 17 nov. 2026, 16:35

Aproape 89% dintre absolvenții promoției 2020 aveau un loc de muncă la cinci ani după terminarea facultății. În cazul celor care au încheiat studiile în 2024, procentul era de numai 58,2% după primul an de la absolvire.

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