Aproape 89% dintre absolvenții promoției 2020 aveau un loc de muncă la cinci ani după terminarea facultății. În cazul celor care au încheiat studiile în 2024, procentul era de numai 58,2% după primul an de la absolvire.
Diploma universitară nu înseamnă automat și obținerea unui loc de muncă imediat după terminarea studiilor. Un studiu realizat în România arată că 58,2% dintre absolvenții de licență din promoția 2024 erau ocupați profesional la un an după încheierea facultății. Situația este diferită în cazul celor care au terminat studiile în 2020: la cinci ani de la absolvire, aproape 89% aveau un loc de muncă.
Datele fac parte din cercetarea „De la universitate la piața muncii: Studiul privind angajabilitatea absolvenților de învățământ superior din România (2026)”, realizată de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării.
Analiza urmărește evoluția profesională a două generații de absolvenți, promoțiile 2020 și 2024, fiind luate în calcul situațiile acestora la cinci ani, respectiv la un an după finalizarea studiilor universitare. Cercetătorii au urmărit atât măsura în care tinerii reușesc să obțină un loc de muncă, cât și experiența profesională dobândită încă din timpul facultății și competențele considerate necesare pentru construirea unei cariere.
Experiența de muncă din timpul facultății contează la angajare
Unul dintre aspectele evidențiate de cercetare este legătura dintre activitatea profesională desfășurată în perioada studiilor și integrarea ulterioară pe piața muncii. Aproximativ 60% dintre absolvenții care au participat la studiu au declarat că au lucrat în timpul facultății.
Experiența acumulată înainte de obținerea diplomei este asociată cu șanse mai bune de integrare profesională după terminarea studiilor. Datele prezentate de Ministerul Educației atrag astfel atenția asupra rolului pe care îl pot avea activitățile practice și contactul timpuriu al studenților cu mediul de lucru.
Tot mai importantă este pregătirea profesională continuă
Cercetarea scoate în evidență și interesul absolvenților pentru dobândirea unor competențe noi după terminarea studiilor universitare. Astfel, 84,3% dintre respondenți consideră că recalificarea și perfecționarea profesională sunt importante.
Rezultatul indică preocuparea pentru adaptarea la schimbările care apar pe parcursul carierei și pentru dezvoltarea continuă a abilităților necesare într-un mediu profesional aflat în transformare.
Ce schimbări sunt necesare pentru o mai bună integrare a absolvenților pe piața muncii
Studiul atrage atenția asupra nevoii de a consolida relația dintre universități și angajatori, astfel încât pregătirea studenților să răspundă mai bine cerințelor mediului economic. Printre direcțiile evidențiate se numără extinderea posibilităților de practică și crearea unor legături mai strânse între pregătirea teoretică și activitatea profesională.
Totodată, autorii cercetării subliniază că programele universitare trebuie adaptate permanent la schimbările economice și tehnologice, dar și la competențele solicitate în prezent de angajatori. O pregătire academică aliniată la aceste transformări poate contribui la o tranziție mai eficientă de la facultate către un loc de muncă.
Reprezentanții Ministerului Educației atrag însă atenția că rezultatele trebuie analizate și în funcție de dimensiunea eșantionului pe baza căruia au fost colectate datele. Chiar și în aceste condiții, concluziile cercetării pot reprezenta puncte de referință pentru elaborarea politicilor publice din domeniul educației și pentru ajustarea programelor universitare în funcție de evoluția pieței muncii.