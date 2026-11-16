Publicat 17 nov. 2026, 00:03 Actualizat 17 nov. 2026, 00:07 Sursă Realitatea PLUS

Un contract NATO de aproximativ 45 de milioane de euro, suspiciuni de mită, facturi umflate și o anchetă internațională care ajunge până la vârful unei companii românești cu legături directe în conducerea Camerei de Comerț și Industrie a României. În centrul scandalului se află Global Defense Logistics, societatea administrată de Gabriel Daraban, fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț. Cei doi frați dețin împreună aproape 21% din compania care a intrat în vizorul procurorilor anticorupție.

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