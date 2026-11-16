Un contract NATO de aproximativ 45 de milioane de euro, suspiciuni de mită, facturi umflate și o anchetă internațională care ajunge până la vârful unei companii românești cu legături directe în conducerea Camerei de Comerț și Industrie a României. În centrul scandalului se află Global Defense Logistics, societatea administrată de Gabriel Daraban, fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț. Cei doi frați dețin împreună aproape 21% din compania care a intrat în vizorul procurorilor anticorupție.
Contractul NATO de 45 de milioane de euro pentru servicii portuare
Totul gravitează în jurul unor contracte de asistență portuară pentru navele militare ale NATO. În vara anului 2022, Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții, cunoscută sub numele de NSPA, a lansat o procedură pentru achiziția unor servicii logistice complexe, denumite Husbandry Services.
Practic, compania câștigătoare urma să asigure aproape tot ceea ce este necesar unei nave militare atunci când aceasta ajunge într-un port: pilotaj, remorcare, acostare, alimentare cu apă și combustibil, furnizarea energiei electrice, transportul echipajelor, aprovizionarea cu alimente și piese de schimb, colectarea deșeurilor, dar și servicii de securitate.În iulie 2023, Global Defense Logistics a fost anunțată câștigătoarea unui contract estimat la aproximativ 45 de milioane de euro. O afacere uriașă, cu servicii executate printr-o rețea internațională de subcontractanți.
Ancheta din Norvegia: facturi supraevaluate cu peste un milion de euro
În Norvegia, anchetatorii au descoperit suspiciuni privind facturarea unor servicii la valori artificial majorate. O companie norvegiană care lucra ca subcontractant al Global Defense Logistics ar fi transmis facturi supraevaluate pentru serviciile furnizate navelor militare aliate. Potrivit procurorilor norvegieni, presupusa fraudă s-ar fi desfășurat în perioada 2021–2025, iar valoarea facturilor suspecte depășește un milion de euro. Patru persoane au fost arestate preventiv, iar o a cincea a fost cercetată în libertate.
DNA investighează presupuse fapte de dare de mită
În paralel, în România, Direcția Națională Anticorupție a deschis o anchetă privind presupuse fapte de dare de mită legate de contractele pentru servicii portuare și alimentarea navelor cu combustibil. Potrivit DNA, în cursul anului 2024, Global Defense Logistics, prin intermediul unui asociat, ar fi promis unui funcționar al unei organizații internaționale peste 200.000 de dolari pentru facilitarea obținerii unui contract de servicii portuare în valoare de peste nouă milioane de euro.
Procurorii susțin că, în două tranșe, în iulie și octombrie 2024, reprezentantul grec al societății ar fi remis în total 100.000 de euro. O altă tranșă, de 30.000 de euro în numerar, ar fi fost oferită în ianuarie 2025, în restaurantul unui hotel din județul Ilfov.Din documentele judiciare rezultă și suspiciuni privind o ofertă de un milion de euro, condiționată de obținerea anumitor contracte pentru alimentarea navelor NATO. Anchetatorii au urmărit inclusiv presupuse intervenții pentru evitarea verificării facturilor și achitarea sumelor restante.
Gabriel Daraban, administratorul companiei și fost director comercial la Oil Terminal
În această afacere apare Gabriel Daraban, administratorul unic al Global Defense Logistics și deținătorul unui pachet de 10,38% din capitalul societății. Dar Gabriel Daraban nu este doar un om de afaceri cu interese în contractele militare internaționale. El a ocupat și funcția de director comercial la Oil Terminal, companie strategică a statului român, care operează infrastructura de import și export pentru țiței și produse petroliere în Portul Constanța. El și-a dat demisia, după ce procurorii DIICOT au descoperit o întreagă caracatiță de trafic de petrol, totul sub semnătura lui.
Gabriel Daraban a avut și o implicare politică. În anul 2019, a candidat pentru Parlamentul European din partea ALDE, fără a obține un mandat. Iar legăturile nu se opresc aici. Fratele său, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, deține la rândul său 10,38% din Global Defense Logistics.
Ce participație dețin frații Daraban în compania cu contracte NATO
Împreună, cei doi frați controlează prin participațiile declarate un pachet de 20,76% din societatea care a obținut contracte militare internaționale de mare valoare. Mihai Daraban a respins orice implicare în presupusele fapte de corupție și a precizat că nu ocupă funcții de conducere sau administrative remunerate în companie.
Cifra de afaceri a companiei a depășit un miliard de lei
Dimensiunea financiară a companiei este impresionantă. În 2023, Global Defense Logistics a raportat o cifră de afaceri de peste un miliard de lei și un profit net de aproximativ 44 de milioane de lei. În 2025, cifra de afaceri a fost de aproximativ 548 de milioane de lei, iar profitul net a coborât la aproximativ 15,7 milioane de lei. Mihai Daraban susține că societatea deservește navele NATO și ale marinei americane încă din 2016 și că lucrează cu peste 50 de subagenți la nivel internațional. Tot el a afirmat că presupusele fapte penale ar privi un angajat străin al unuia dintre acești subcontractanți.