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ExclusivSocial· 1 min citire
Lia Olguța Vasilescu acuză că în 2026 administrațiile locale au pierdut aproximativ 3 miliarde de lei, bani care au ajuns la cea mai bogată primărie din România
Lia Olguța Vasilescu. Foto: Facebook
Publicat16 nov. 2026, 22:13
SursăRealitatea PLUS
Lia Olguța Vasilescu spune că administrațiile locale au pierdut aproximativ 3 miliarde de lei în primăvară, iar anul 2026 a fost compromis din punctul de vedere al investițiilor. Primarul Craiovei a vorbit și despre bugetul pentru anul viitor și despre opiniile împărțite ale primarilor privind comasarea localităților.
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