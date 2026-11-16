Accident cu o mașină a Penitenciarelor plină cu 16 deținuți. Doi răniți și trafic îngreunat

Un autovehicul al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în care se aflau 16 deținuți, a fost implicat într-un accident pe DN 12, în apropiere de Malnaș, județul Covasna. Două persoane din cealaltă mașină au fost rănite, iar traficul a fost îngreunat.
Un accident rutier neobișnuit a avut loc luni, pe DN 12, în județul Covasna, unde un autovehicul al Administrației Naționale a Penitenciarelor, care transporta 16 deținuți, a intrat în coliziune cu un autoturism. Două persoane aflate în mașina implicată în impact au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale. În urma accidentului, autoritățile au fost nevoite să organizeze transferul deținuților în alte vehicule ale ANP, pentru ca deplasarea acestora către penitenciar să poată continua în siguranță.
Accident cu o mașină a Penitenciarelor, în apropiere de Malnaș. Doi răniți au ajuns la spital
Impactul s-a produs în jurul orei 13:50, pe DN 12, în zona intersecției cu DJ 122B, în afara localității Malnaș. În coliziune au fost implicate un autoturism și un vehicul aparținând Administrației Naționale a Penitenciarelor, aflat în misiune de transport al persoanelor private de libertate.
Primele informații transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Covasna arată că două persoane din autoturism au suferit răni. Acestea au primit îngrijiri și au fost transportate la spital pentru investigații și tratament medical.
În momentul producerii accidentului, în autovehiculul ANP se aflau 16 deținuți. Din cauza incidentului, transportul către penitenciar nu a mai putut continua cu aceeași mașină, fiind necesară organizarea unei operațiuni de transfer.
Ce s-a întâmplat cu cei 16 deținuți după accident
Două echipaje de poliție din cadrul IPJ Covasna au intervenit pentru a sprijini operațiunile și pentru a asigura desfășurarea acestora în condiții de siguranță.
Cei 16 deținuți au fost repartizați în alte două autovehicule ale Administrației Naționale a Penitenciarelor. După finalizarea transferului, deplasarea către penitenciar a fost reluată, fără ca operațiunea să mai fie efectuată cu vehiculul implicat în coliziune.
Polițiștii au rămas în zonă pentru gestionarea situației și dirijarea circulației. La aproximativ două ore de la producerea accidentului, în jurul orei 16:00, traficul pe DN 12 se desfășura alternativ, pe un singur fir, sub supravegherea agenților rutieri.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs coliziunea și pentru determinarea cauzelor exacte ale accidentului.
Un accident mortal s-a produs în aceeași zonă, cu doar patru zile înainte
Incidentul de luni nu este primul accident grav înregistrat recent pe DN 12, în apropiere de Malnaș. Cu numai patru zile înainte, joi dimineață, 12 noiembrie, aceeași zonă a fost scena unei tragedii rutiere în urma căreia un bărbat și-a pierdut viața.
Victima, în vârstă de 35 de ani, conducea o autoutilitară care a intrat în coliziune frontală cu un camion ce circula din sens opus. Impactul a fost fatal pentru șoferul autoutilitarei.