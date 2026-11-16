Accident cu o mașină a Penitenciarelor plină cu 16 deținuți. Doi răniți și trafic îngreunat

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 16 nov. 2026, 17:00

Un autovehicul al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în care se aflau 16 deținuți, a fost implicat într-un accident pe DN 12, în apropiere de Malnaș, județul Covasna. Două persoane din cealaltă mașină au fost rănite, iar traficul a fost îngreunat.

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