Cargou sub pavilion somalez, scufundat în Marea Neagră. Toți cei 12 membri ai echipajului au fost salvați

Publicat 16 nov. 2026, 14:32 Actualizat 16 nov. 2026, 14:33

Un cargou sub pavilion somalez, care naviga din portul Tulcea către Egipt, s-a scufundat luni, 16 noiembrie, în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. Toți cei 12 membri ai echipajului, opt cetățeni turci și patru azeri, au fost salvați în urma unei operațiuni internaționale la care au participat nave militare din România, Bulgaria și Turcia, precum și aeronave ale Forțelor Aeriene Bulgare. Cauzele incidentului nu au fost comunicate oficial, potrivit publicației bulgare Novinite, care citează Radioul Național Bulgar (BNR) și autoritățile de la Sofia.

Distribuie articolul