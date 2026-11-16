Cargou sub pavilion somalez, scufundat în Marea Neagră. Toți cei 12 membri ai echipajului au fost salvați

Un cargou sub pavilion somalez, care naviga din portul Tulcea către Egipt, s-a scufundat luni, 16 noiembrie, în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. Toți cei 12 membri ai echipajului, opt cetățeni turci și patru azeri, au fost salvați în urma unei operațiuni internaționale la care au participat nave militare din România, Bulgaria și Turcia, precum și aeronave ale Forțelor Aeriene Bulgare. Cauzele incidentului nu au fost comunicate oficial, potrivit publicației bulgare Novinite, care citează Radioul Național Bulgar (BNR) și autoritățile de la Sofia.
Nava comercială de transport marfă BETUL 8 a transmis un semnal de alarmă luni dimineață, 16 noiembrie, în jurul orei 9:15, care a fost recepționat de Centrul de Coordonare a Salvării Maritime din Varnapotrivit publicației bulgare Novinite.
Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile bulgare, cargoul se afla la aproximativ 40 de mile marine, echivalentul a 74 de kilometri, sud-est de Capul Kaliakra, în zona economică exclusivă a Bulgariei. La bordul navei se aflau 12 membri ai echipajului, dintre care opt cetățeni turci și patru cetățeni azeri. Toți au fost recuperați în urma intervenției echipelor de salvare.
Până la ora transmiterii acestei știri, autoritățile nu au oferit informații despre eventuale probleme medicale în rândul marinarilor și nici despre cauzele care au dus la scufundarea cargoului.
Nave militare din România, Bulgaria și Turcia, mobilizate pentru salvarea echipajului
Operațiunea de salvare a implicat forțe navale din trei state. Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor din Bulgaria a anunțat mobilizarea a patru nave din cadrul grupării multinaționale de combatere a minelor marine MCM Black Sea. În zona incidentului au fost trimise și două nave bulgărești, o navă românească și una turcească.
Intervenția a beneficiat și de sprijin aerian din partea Forțelor Aeriene Bulgare, care au mobilizat două elicoptere Cougar și un avion Su-25 pentru supravegherea și cercetarea zonei în care fusese semnalată nava aflată în dificultate.
Coordonarea operațiunii a fost asigurată de Direcția Generală pentru Activități de Salvare de Urgență din cadrul Agenției Executive pentru Administrație Maritimă a Bulgariei.
Care era traseul navei și ce transporta
Potrivit Ministerului bulgar al Transporturilor, nava naviga sub pavilion somalez și efectua o cursă comercială între portul Tulcea, din România, și Egipt. Cargoul transporta aproape trei tone de grâu vrac, conform informațiilor prezentate de autoritățile bulgare.
Până în prezent, nu au fost comunicate detalii oficiale privind împrejurările în care s-a produs scufundarea sau eventualele defecțiuni care ar fi putut provoca incidentul.
Marea Neagră, tot mai expusă incidentelor care vizează navele comerciale
Incidentul are loc într-un context regional marcat de deteriorarea securității navigației în Marea Neagră și de intensificarea atacurilor care vizează navele comerciale.
Potrivit datelor oficiale citate de presa bulgară, până la sfârșitul lunii octombrie ar fi fost înregistrate nouă atacuri asupra unor nave comerciale, în urma cărora cel puțin patru ambarcațiuni s-au scufundat.
Bilanțul prezentat de Novinite indică trei marinari decedați și alte 31 de persoane date dispărute. Zeci de membri ai echipajelor afectate au fost salvați, unii dintre aceștia fiind răniți. De asemenea, în zilele de 13 și 14 noiembrie, patru nave ar fi fost lovite de drone în apropierea portului românesc Sulina. Două dintre ambarcațiuni au fost cuprinse de flăcări, însă nu au fost raportate victime sau persoane rănite, potrivit informațiilor publicate de presa bulgară.