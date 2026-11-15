Pensiile nu mai ajung la timp ca de obicei! Ce se schimbă în decembrie pentru milioane de români
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Ziua Națională a României, marcată pe 1 decembrie și declarată zi liberă legală, schimbă programul obișnuit de distribuire a banilor. Astfel, primele pensii nu vor mai fi livrate în prima zi a lunii, ci începând cu 2 decembrie. Modificarea îi vizează pe milioane de beneficiari, chiar înaintea sărbătorilor de iarnă.
Pensionarii din România vor avea parte de un calendar special pentru încasarea pensiilor în luna decembrie 2026. Ziua Națională a României, sărbătorită pe 1 decembrie, modifică programul obișnuit al Poștei Române, astfel că distribuirea banilor la domiciliu va începe cu o zi mai târziu. Autoritățile dau însă asigurări că schimbarea nu va provoca întârzieri, iar toate pensiile distribuite prin intermediul factorilor poștali ar urma să ajungă la beneficiari până la 16 decembrie. Pensionarii care primesc banii pe card au un calendar separat pentru viramentele bancare.
Când începe distribuirea pensiilor prin Poșta Română în decembrie 2026
Modificarea programului de plată îi privește în special pe pensionarii care încasează lunar drepturile bănești direct de la factorii poștali. Deoarece 1 decembrie este zi liberă legală, activitatea de distribuire nu va putea începe la data obișnuită.
Prin urmare, prima zi în care poștașii vor porni pe teren pentru livrarea pensiilor va fi miercuri, 2 decembrie 2026. Primele distribuiri sunt programate pentru intervalul 2-4 decembrie, iar operațiunile vor continua și în săptămâna următoare.
Ordinea în care vor fi vizitați pensionarii depinde de organizarea traseelor poștale și de localitatea în care aceștia locuiesc. Astfel, nu toți beneficiarii vor primi banii în aceeași zi.
Conducerea Poștei Române susține că instituția a pregătit din timp activitățile logistice necesare pentru ca distribuirea să se desfășoare fără probleme, în ciuda zilei libere de la începutul lunii.
Estimarea reprezentanților instituției este că întreaga operațiune va fi încheiată până la 16 decembrie 2026, astfel încât pensionarii să își primească banii înainte de sărbătorile de Crăciun.
Poșta Română anunță că pensiile vor ajunge la beneficiari până pe 16 decembrie
Deși programul începe mai târziu decât în mod obișnuit, reprezentanții Poștei Române transmit că decalarea nu ar trebui să afecteze termenul de distribuire a pensiilor.
Potrivit procedurilor aplicabile, instituția are la dispoziție un interval de 15 zile calendaristice pentru efectuarea plăților prin intermediul factorilor poștali. Cu toate acestea, obiectivul pentru luna decembrie este ca livrările să fie finalizate mai devreme, respectiv până la jumătatea lunii.
Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, a explicat că instituția dispune de resursele necesare pentru respectarea calendarului și că ziua liberă de 1 decembrie nu ar trebui să genereze întârzieri.
Acesta a precizat, într-o declarație pentru Digi24.ro, că distribuirea va începe pe 2 decembrie și va continua în zilele următoare, inclusiv în săptămâna următoare. Conducerea estimează că toate pensiile vor fi livrate până pe 16 decembrie.
Așadar, pensionarii care primesc banii prin poștă nu ar trebui să își facă griji în privința unei amânări până aproape de Crăciun. Calendarul a fost adaptat astfel încât plata drepturilor bănești să fie realizată în prima parte a lunii.
Ce trebuie să facă pensionarii dacă nu sunt găsiți acasă de poștaș
Există și situații în care factorul poștal ajunge la domiciliul beneficiarului, însă acesta nu este găsit acasă. În acest caz, pensia nu se pierde, iar suma poate fi recuperată ulterior de la oficiul poștal de care aparține pensionarul.
Procedura presupune ca poștașul să lase un aviz prin care beneficiarul este informat că livrarea nu a putut fi efectuată. Documentul indică oficiul poștal la care poate fi ridicată pensia.
Pensionarii trebuie să se prezinte la unitatea poștală menționată, pentru a intra în posesia banilor și a talonului de pensie. Este important ca aceștia să respecte perioada prevăzută pentru recuperarea sumelor.
Potrivit procedurii menționate, pensia neridicată de la domiciliu poate fi încasată de la ghișeu în cel mult două zile lucrătoare de la încheierea perioadei oficiale de plată.
Prin urmare, persoanele care lipsesc de acasă în momentul distribuirii trebuie să verifice avizul lăsat de factorul poștal și să nu amâne prezentarea la oficiul indicat.
Când intră pensiile pe card în decembrie 2026
Un calendar diferit se aplică pensionarilor care au ales să primească banii prin transfer bancar. În cazul acestora, plata nu este realizată de factorii poștali, ci prin intermediul instituțiilor bancare în care beneficiarii au deschise conturile.
Pentru decembrie 2026, viramentele bancare sunt programate să înceapă pe 12 decembrie, termenul indicat pentru efectuarea transferurilor fiind 13 decembrie.
Este important de precizat că data la care este inițiat un virament nu coincide întotdeauna cu momentul în care suma devine efectiv disponibilă în cont. Procesarea operațiunilor bancare poate influența ora sau momentul în care pensionarii pot utiliza banii.
Spre deosebire de beneficiarii care primesc pensia la domiciliu, persoanele care au optat pentru plata pe card nu depind de traseele poștașilor. În cazul lor, încasarea se realizează prin sistemul bancar, conform calendarului de viramente.
Când primesc pensionarii talonul de pensie dacă încasează banii pe card
Încasarea pensiei prin transfer bancar nu înseamnă că beneficiarii nu mai primesc talonul de pensie. Documentul este transmis în continuare, însă separat de suma virată în cont.
Cunoscut și sub denumirea de talon mov, acesta este expediat prin intermediul Poștei Române, în mod obișnuit în intervalul 1-15 al fiecărei luni.
Talonul conține informații despre drepturile bănești acordate pensionarului, inclusiv detalii referitoare la suma încasată și la calculul pensiei. Documentul poate fi utilizat și în relația cu diferite instituții publice, atunci când este necesară justificarea veniturilor.
Astfel, chiar dacă banii ajung direct în contul bancar, pensionarii trebuie să țină cont de faptul că talonul este livrat separat și poate ajunge la o dată diferită de cea a viramentului.
În concluzie, principala schimbare pentru luna decembrie 2026 este decalarea cu o zi a începerii distribuirii pensiilor prin Poșta Română, ca urmare a sărbătorii legale de 1 decembrie. Potrivit estimărilor instituției, operațiunea va fi încheiată până pe 16 decembrie, astfel încât beneficiarii să își primească drepturile bănești înainte de Crăciun.
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