Accident în București: Două tramvaie s-au ciocnit pe Calea 13 Septembrie VIDEO

Circulație afectată în Capitală, după ce două tramvaie de tip Imperio au fost implicate într-un accident. Incidentul s-a produs în această dimineață, pe Calea 13 Septembrie.
Circulația tramvaielor din București a fost serios afectată în urma accidentului produs în această dimineață pe Calea 13 Septembrie, unde au fost implicate două tramvaie de tip Imperio. Potrivit informațiilor transmise de Societatea de Transport București (STB), circulația liniilor 1, 10, 11, 25 și 47 a fost blocată după producerea coliziunii.
Pentru a reduce timpul de așteptare și disconfortul călătorilor, STB a anunțat că autobuzele care deservesc traseele afectate circulă pe rute alternative. Măsura a fost luată pentru a asigura continuitatea transportului public și pentru a limita efectele incidentului asupra mobilității din Capitală.
Echipele de intervenție și autoritățile competente s-au deplasat la locul accidentului pentru a gestiona situația și a permite reluarea circulației tramvaielor în condiții normale. Nu au fost făcute publice, până la acest moment, informații oficiale despre eventuale persoane rănite sau despre împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea.
Accidentul de tramvai de pe Calea 13 Septembrie a provocat perturbări importante în transportul public din zonă, afectând mai multe linii STB. Călătorii care folosesc traseele 1, 10, 11, 25 și 47 sunt sfătuiți să țină cont de modificările temporare ale circulației.