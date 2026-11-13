Vineri, 13 noiembrie 2026, ziua în care ar fi trebuit să vină sfârșitul lumii! Predicția șocantă făcută în urmă cu 66 de ani

Publicat 13 nov. 2026, 19:36 Actualizat 13 nov. 2026, 19:37

O predicție științifică publicată în urmă cu 66 de ani a readus în atenție una dintre cele mai neobișnuite teorii despre viitorul omenirii. Potrivit calculelor realizate de un fizician și echipa sa de cercetare în anul 1960, omenirea ar fi trebuit să ajungă la limita supraviețuirii chiar vineri, 13 noiembrie 2026. Scenariul pornea de la ritmul accelerat de creștere a populației mondiale și avertiza asupra pericolului suprapopulării. Astăzi, însă, realitatea demografică arată cu totul diferit, iar estimarea a fost infirmată de evoluțiile din ultimele decenii.

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