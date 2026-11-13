Vineri, 13 noiembrie 2026, ziua în care ar fi trebuit să vină sfârșitul lumii! Predicția șocantă făcută în urmă cu 66 de ani

O predicție științifică publicată în urmă cu 66 de ani a readus în atenție una dintre cele mai neobișnuite teorii despre viitorul omenirii. Potrivit calculelor realizate de un fizician și echipa sa de cercetare în anul 1960, omenirea ar fi trebuit să ajungă la limita supraviețuirii chiar vineri, 13 noiembrie 2026. Scenariul pornea de la ritmul accelerat de creștere a populației mondiale și avertiza asupra pericolului suprapopulării. Astăzi, însă, realitatea demografică arată cu totul diferit, iar estimarea a fost infirmată de evoluțiile din ultimele decenii.
Studiul „Doomsday” din 1960: de ce a fost aleasă data de 13 noiembrie 2026
Lucrarea care a stârnit controverse la momentul publicării a apărut în prestigioasa revistă științifică Science și a fost semnată de fizicianul Heinz von Foerster, alături de colaboratorii săi.
Titlul studiului era unul menit să atragă atenția: „Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026” (Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026).
Cercetătorii au analizat evoluția numărului de locuitori ai planetei pe parcursul a aproximativ două milenii și au construit un model matematic pentru a estima ritmul în care urma să crească populația.
Concluzia lor era alarmantă: dacă tendința demografică observată la mijlocul secolului trecut ar fi continuat fără modificări, numărul oamenilor ar fi crescut într-un ritm atât de accelerat încât modelul matematic indica atingerea unei valori infinite la 13 noiembrie 2026.
Cu alte cuvinte, autorii avertizau asupra unui scenariu în care planeta ar fi ajuns să nu mai poată susține propria populație.
Data de vineri, 13 nu a fost aleasă întâmplător. Prin asocierea predicției cu o zi considerată în mod tradițional aducătoare de ghinion, cercetătorii au urmărit să atragă atenția publicului și a decidenților politici asupra riscurilor suprapopulării.
De ce nu s-a adeverit predicția cercetătorilor
Modelul realizat de Heinz von Foerster a avut o perioadă în care a descris destul de precis evoluția populației mondiale. Timp de aproximativ trei decenii, până la începutul anilor 1990, estimările au urmărit îndeaproape datele demografice înregistrate în realitate.
Ulterior, însă, ritmul de creștere a populației a început să încetinească, iar formula matematică nu a mai putut descrie evoluția societății.
În anii de după Al Doilea Război Mondial, progresele din medicină, îmbunătățirea condițiilor de trai și reducerea mortalității au contribuit la o creștere rapidă a numărului de locuitori ai planetei.
Ritmul anual de creștere a populației a atins un nivel record în 1963, depășind 2%. În deceniile următoare, însă, schimbările sociale și economice au influențat comportamentul familiilor, iar numărul mediu de copii a început să scadă în numeroase regiuni ale lumii.
Până în 2020, rata anuală de creștere a populației globale coborâse sub pragul de 1%.
Astfel, scenariul matematic care indica o creștere nelimitată nu s-a mai potrivit cu realitatea.
ONU estimează că populația lumii va ajunge la aproximativ 10,3 miliarde de oameni
Spre deosebire de predicția din 1960, estimările actuale ale Organizației Națiunilor Unite indică o evoluție mult mai moderată a populației mondiale.
Potrivit proiecțiilor ONU, numărul locuitorilor planetei ar urma să continue să crească în următoarele decenii, dar nu la nesfârșit. Populația globală ar putea atinge un maxim de aproximativ 10,3 miliarde de persoane în jurul anului 2080, după care este anticipată o scădere treptată.
Această schimbare este legată în special de reducerea natalității și de transformările demografice din numeroase state.
Prin urmare, data de 13 noiembrie 2026 nu reprezintă o zi în care omenirea ar urma să dispară, ci doar momentul indicat de un model matematic construit pe baza unor tendințe care nu s-au menținut în timp.
Alte predicții despre sfârșitul lumii care au provocat panică
Istoria este plină de avertismente apocaliptice care au circulat intens, unele bazate pe interpretări religioase, altele pe teorii științifice sau calcule care nu au luat în considerare schimbările ulterioare.
Un exemplu celebru datează din 1910, când apropierea cometei Halley de Pământ a provocat îngrijorare în rândul populației. Unele publicații au avertizat că gazele din coada cometei ar putea otrăvi atmosfera și ar putea pune în pericol viața pe planetă.
Teama a fost exploatată inclusiv comercial, fiind promovate produse prezentate drept mijloace de protecție împotriva presupusului pericol cosmic.
Un alt episod a avut loc în 2011, când un predicator american a anunțat că Ziua Judecății va veni pe 21 mai. Predicția nu s-a adeverit, însă a generat numeroase discuții.
În 2012, calendarul mayaș a fost din nou interpretat greșit de o parte a publicului. Încheierea unui ciclu calendaristic la 21 decembrie a fost asociată cu sfârșitul lumii, deși nu exista o bază științifică pentru un asemenea scenariu.
Nici modelele economice și ecologice nu au fost lipsite de controverse. În 1972, raportul „Limitele creșterii” atrăgea atenția asupra riscului epuizării resurselor naturale, în cazul menținerii unor tendințe de consum și dezvoltare.
Lecția predicției din 1960: viitorul nu poate fi calculat doar pe baza trecutului
Cazul studiului „Doomsday” rămâne un exemplu interesant despre limitele modelelor matematice atunci când acestea încearcă să anticipeze evoluții complexe pe termen lung.
Principala problemă a unei asemenea abordări este presupunerea că tendințele observate într-o anumită perioadă vor continua neschimbate pentru totdeauna.
În realitate, comportamentul oamenilor, descoperirile tehnologice, progresele medicale, schimbările economice și deciziile politice pot modifica radical direcția unor evoluții.
Predicția lui Heinz von Foerster nu s-a transformat în realitate, însă avertismentul său privind presiunea exercitată de creșterea populației asupra resurselor planetei a rămas un subiect important de dezbatere.
Astfel, vineri, 13 noiembrie 2026, nu este data sfârșitului lumii, ci ziua care marchează împlinirea unei predicții matematice spectaculoase, formulate în urmă cu mai bine de șase decenii.