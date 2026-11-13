Bărbat de 52 de ani, reținut după ce a distrus cu toporul mașina vecinii sale: era beat și pus pe scandal

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 13 nov. 2026, 12:34

Un bărbat în vârstă de 52 de ani, din județul Suceava, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a distrus cu un topor mașina vecinei sale. Poliția a fost alertată chiar de victimă, care a sunat la numărul de urgență 112 pentru a semnala incidentul. Agenții ajunși la fața locului l-au găsit pe bărbat sub influența alcoolului și agitat. Bărbatul a continuat să fie pus pe scandal chiar și în fața polițiștilor, care s-au văzut astfel nevoiți să-l imobilizeze și încătușeze.

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