Inspecția Muncii, controale și sancțiuni de milioane de lei: ce nereguli au fost găsite

Peste 2.300 de controale, sancțiuni de milioane de lei și zeci de cazuri de muncă la negru. Acesta este bilanțul prezentat de Inspecția Muncii pentru ultima săptămână, în care au fost depistate 58 de situații de muncă nedeclarată.
Inspecția Muncii a desfășurat, în ultima săptămână, peste 2.300 de controale la nivel național, pentru a verifica respectarea legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă. În urma verificărilor, inspectorii au aplicat 1.401 sancțiuni, dintre care 396 de amenzi, în valoare totală de aproximativ 4,267 milioane de lei.
Potrivit bilanțului publicat de instituție pe pagina oficială de Facebook, controalele au vizat atât respectarea drepturilor salariaților, cât și condițiile în care aceștia își desfășoară activitatea.
Pentru remedierea neregulilor constatate, inspectorii au dispus 2.539 de măsuri obligatorii. Totodată, patru echipamente de muncă au fost scoase din funcțiune din cauza problemelor identificate.
Controale și amenzi pentru nerespectarea legislației muncii
O parte importantă a verificărilor, respectiv 1.463 de controale, a vizat respectarea prevederilor legale privind relațiile de muncă dintre angajatori și salariați.
În urma acestora, au fost înregistrate 476 de sancțiuni, dintre care 231 de amenzi, valoarea totală a acestora ridicându-se la aproximativ 3,201 milioane de lei.
Inspectorii au identificat mai multe categorii de abateri, printre care folosirea personalului fără forme legale de angajare, nerespectarea programului de lucru și a perioadelor de repaus, precum și ignorarea măsurilor de remediere stabilite în urma unor verificări precedente.
Aproape 900 de controale privind securitatea și sănătatea în muncă
Respectarea normelor de protecție a angajaților a reprezentat un alt obiectiv al acțiunilor de control. În acest domeniu, inspectorii au efectuat 894 de verificări și au constatat nereguli pentru care au aplicat 925 de sancțiuni.
Dintre acestea, 165 au fost amenzi, valoarea lor cumulată depășind ușor un milion de lei. De asemenea, patru echipamente de muncă au fost oprite din funcționare, în urma verificărilor efectuate.
Reprezentanții Inspecției Muncii atrag atenția că respectarea obligațiilor legale trebuie să fie permanentă, nu doar o măsură luată de angajatori în perioada controalelor.
„Respectarea legislației nu poate fi tratată selectiv, în funcție de momentul unui control. Angajatorii au obligația de a asigura condiții legale de muncă, de a respecta timpul de lucru și de odihnă și de a pune în aplicare măsurile dispuse de inspectorii de muncă. Nu este suficient să constatăm aceleași tipuri de abateri, este important ca ele să fie corectate și să nu se repete”, a declarat Mihai Uca, inspector general de stat adjunct, potrivit comunicatului instituției.