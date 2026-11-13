Inspecția Muncii, controale și sancțiuni de milioane de lei: ce nereguli au fost găsite

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 nov. 2026, 12:25

Peste 2.300 de controale, sancțiuni de milioane de lei și zeci de cazuri de muncă la negru. Acesta este bilanțul prezentat de Inspecția Muncii pentru ultima săptămână, în care au fost depistate 58 de situații de muncă nedeclarată.

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