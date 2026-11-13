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Radu Marinescu, ministrul Justiției, despre restanțele salariale ale magistraților: „Vor trebui onorate”

Ministrul Radu Marinescu și jurnalista Alessia Păcuraru

Ministrul Radu Marinescu și jurnalista Alessia Păcuraru

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat13 nov. 2026, 10:20
Actualizat13 nov. 2026, 10:29
SursăRealitatea.net realitatea plus

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a oferit, în exclusivitate la Realitatea Plus, explicații despre plata restanțelor salariale câștigate în instanță de magistrați, dar și despre posibilitatea eșalonării acestora. Este vorba despre o sumă de aproximativ 5 miliarde de lei, a cărei achitare ar urma să se facă eșalonat. În acest context, Marinescu a criticat decizia guvernului Bolojan de a nu achita anumite tranșe din calendarul de plată stabilit, ceea ce a dus la îngreunarea poverii asupra bugetului.

Radu Marinescu: Guvernul anterior nu a achitat tranșele convenite și a generat noi litigii

În intervenția sa, ministrul Justiției a confirmat că există un dialog cu reprezentanții magistraților, în condițiile în care premierul Luca Niculescu a precizat că stingerea datoriilor față de aceștia reprezintă unul dintre obiectivele Guvernului pe care îl conduce. Marinescu a precizat că, în prezent, sunt luate în calcul două scenarii: plata eșalonată sau „alte modalități”.

Sigur, există un dialog și este necesar să existe un dialog cu reprezentanții sistemului judiciar. Trebuie spus că există niște drepturi bănești consacrate prin hotărâri definitive, care, într-un stat de drept, sunt obligatorii. Ele aparțin nu doar magistraților, ci tuturor categoriilor socioprofesionale care au considerat că trebuie să se adreseze justiției pentru a-și valorifica anumite drepturi.

Din păcate, guvernul anterior a considerat că nu este oportun să plătească anumite tranșe prevăzute în eșalonarea anterioară, ceea ce a generat un nou litigiu, cu consecințe și mai împovărătoare pentru bugetul public. În momentul de față, un guvern cu puteri depline poartă un dialog cu reprezentanții puterii judecătorești.

Există perspective în ceea ce privește posibilitatea achitării acestor drepturi, fie printr-o formulă de eșalonare, fie prin alte modalități. Aici, Ministerul Finanțelor și, bineînțeles, întregul Guvern vor avea cuvântul final. Ministerul Justiției, în virtutea prerogativelor sale de a gestiona buna desfășurare a activității în sistemul judiciar, participă la acest dialog și îl facilitează.

a declarat Radu Marinescu, ministrul Justiției., în exclusivitate la Realitatea Plus.

Interviu în exclusivitate cu ministrul justiției, Radu Marinescu, realizat de Alessia Păcuraru

Când ar putea fi plătite restanțele magistraților? Ministrul Justiției vorbește despre constrângerile bugetare

Ministrul Justiției a venit cu precizări și în privința calendarului avut în vedere de Guvern pentru achitarea datoriilor către magistrați. Acesta a subliniat că există perspectiva plății acestor drepturi, însă decizia depinde și de situația bugetară, precum și de coordonatele stabilite de Ministerul Finanțelor.

Prelungirea exagerată a interimatului guvernamental a creat o situație de dezechilibru. Actualul Guvern încearcă să realizeze o echilibrare a componentei financiare. Am realizat o rectificare bugetară și poate va mai exista una.

Sigur, acest lucru ține, încă o dată, și de coordonatele stabilite de Ministerul Finanțelor. Pregătim bugetul pentru anul următor și, în acest context, marcat de dificultăți semnificative, trebuie analizat foarte serios dacă se vor putea face plăți în acest an.

Dar, repet, hotărârile sunt obligatorii, drepturile sunt câștigate și vor trebui să fie onorate, însă printr-o modalitate care să nu dezechilibreze și mai mult echilibrul financiar, deja precar.

a mai precizat Marinescu.

EXCLUSIV la Realitatea PLUS. Radu Marinescu anunță operaționalizarea legii femicidului. Ce a declarat ministrul Justiției în interviul

Restanțe salariale de circa 1 miliard de euro

Pe 16 octombrie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a obținut o decizie definitivă în procesul intentat Guvernului pentru recuperarea unor drepturi salariale restante ale magistraților, rezultate din majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Suma se ridică la aproximativ cinci miliarde de lei, la care se adaugă penalități de întârziere.

Fostul premier Ilie Bolojan a contestat demersul, susținând că ÎCCJ s-a substituit puterilor executivă și legislativă în privința bugetului și a gestionării finanțelor publice. Curtea Constituțională a respins însă sesizarea, motivând că nu există un conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Înalta Curte.

Guvernul și Ministerul Finanțelor trebuie să pună hotărârea în executare, iar în caz de întârzierii sunt prevăzute penalități de 1% pe zi, calculate la suma datorată, precum și o amendă zilnică reprezentând 20% din salariul minim brut pe economie.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a anunțat încă de la preluarea mandatului că va invita la dialog părțile implicate, dar a avertizat că suma de cinci miliarde de lei datorată magistraților pune o presiune suplimentară asupra bugetului, potrivit Radio România Actualități.

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