Radu Marinescu, ministrul Justiției, despre restanțele salariale ale magistraților: „Vor trebui onorate”

Publicat 13 nov. 2026, 10:20 Actualizat 13 nov. 2026, 10:29 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a oferit, în exclusivitate la Realitatea Plus, explicații despre plata restanțelor salariale câștigate în instanță de magistrați, dar și despre posibilitatea eșalonării acestora. Este vorba despre o sumă de aproximativ 5 miliarde de lei, a cărei achitare ar urma să se facă eșalonat. În acest context, Marinescu a criticat decizia guvernului Bolojan de a nu achita anumite tranșe din calendarul de plată stabilit, ceea ce a dus la îngreunarea poverii asupra bugetului.

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