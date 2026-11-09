Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Judecătorii hotărăsc dacă rămâne în arest sau merge acasă

Publicat 9 nov. 2026, 07:15 Actualizat 9 nov. 2026, 07:20

Zi crucială pentru Călin Georgescu care află, în primă instanță, dacă va rămâne în Arestul Central până pe 27 noiembrie sau dacă va fi plasat în arest la domiciliu. Judecătorii Tribunalului București (TB) analizează cererea avocaților săi care au solicitat o pedeapsă mai blândă după ce magistrații Curții de Apel (CAB) au decis să prelungească măsura preventivă cu încă 30 zile, motivând că probele strânse de procurorii DIICOT sunt credibile.

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