Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Judecătorii hotărăsc dacă rămâne în arest sau merge acasă

Zi crucială pentru Călin Georgescu care află, în primă instanță, dacă va rămâne în Arestul Central până pe 27 noiembrie sau dacă va fi plasat în arest la domiciliu. Judecătorii Tribunalului București (TB) analizează cererea avocaților săi care au solicitat o pedeapsă mai blândă după ce magistrații Curții de Apel (CAB) au decis să prelungească măsura preventivă cu încă 30 zile, motivând că probele strânse de procurorii DIICOT sunt credibile.
Călin Georgescu află luni, 9 noiembrie, dacă va rămâne în Arestul Central până pe data de 27 noiembrie sau dacă va fi plasat în arest la domiciliu. Această din urmă variantă ar reprezenta o măsură mai blândă pe care magistrații de la Tribunalul București (TB) ar putea să o dea, magistrați care analizează cererea avocaților fostului candidat la alegerile prezidențiale.
În motivarea deciziei prin care Călin Georgescu și omul de afaceri Ion Rusen au fost menținuți în arest, Curtea de Apel București (CAB) spune că probele strânse de procurorii DIICOT sunt credibile și că există un risc real ca Georgescu să se sustragă urmăririi penale, relatează Realitatea PLUS.
O nouă încercare a avocaților de a-l trimite pe Georgescu acasă
Nu este prima dată când Călin Georgescu încearcă să obțină o măsură preventivă mai blândă. Pe 13 octombrie, Tribunalul București a admis o solicitare similară și a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.
Hotărârea nu a fost însă definitivă, iar procurorii DIICOT au contestat-o. Pe 23 octombrie, Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor și a decis că fostul candidat trebuie să rămână în arest preventiv. Acum, avocații revin în fața judecătorilor cu o nouă solicitare.
Până când are mandat de arestare Călin Georgescu?
Situația fostului candidat s-a complicat și după termenul din 26 octombrie, când Tribunalul București a respins cererea procurorilor de prelungire a arestului preventiv și a dispus plasarea acestuia sub control judiciar.
DIICOT a contestat hotărârea, iar două zile mai târziu Curtea de Apel București a schimbat decizia. Magistrații au stabilit definitiv că arestul preventiv trebuie prelungit pentru încă 30 de zile, în perioada 29 octombrie - 27 noiembrie. Această măsură este în vigoare în momentul analizării noii cereri.
Ce se poate întâmpla după decizia Tribunalului București?
Judecătorii urmează să stabilească dacă admit solicitarea avocaților și înlocuiesc arestul preventiv cu arestul la domiciliu sau dacă resping cererea, caz în care Călin Georgescu rămâne sub măsura actuală.
Indiferent de soluția pronunțată, hotărârea Tribunalului București nu va fi definitivă și va putea fi contestată la instanța superioară. Prin urmare, chiar dacă avocații obțin o decizie favorabilă, aceasta nu înseamnă că fostul candidat va putea părăsi imediat Arestul Central al Poliției Capitalei.