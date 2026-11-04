Fuziune între PNL și Forța Dreptei? Condițiile puse de Ilie Bolojan pentru revenirea lui Ludovic Orban

Planul de reunificare a celor două formațiuni politice ar putea avea reguli stricte de integrare. PNL ar urma să primească doar aleșii locali ai Forței Dreptei care nu au colaborat cu social-democrații.
După cinci ani de la plecarea tensionată din Partidul Național Liberal, Ludovic Orban ar putea reveni în formațiunea pe care a condus-o. Cel care îi deschide calea întoarcerii este chiar Ilie Bolojan, președintele PNL, care a confirmat că poartă discuții cu fostul lider liberal pentru o posibilă fuziune prin absorbție a Forței Dreptei.
Revenirea nu ar însemna însă că întreaga echipă a lui Ludovic Orban va fi primită automat în PNL. Potrivit unor surse politice, liberalii ar urma să impună criterii stricte pentru integrarea aleșilor locali din Forța Dreptei. Mai exact, în partid ar urma să fie acceptați doar cei care nu au colaborat cu Partidul Social Democrat.
Posibila reorganizare a scenei politice și transformările din interiorul partidelor au fost anticipate și de fostul premier Adrian Năstase, care vorbea despre apariția unor noi formule politice și despre apropierea dintre formațiuni care, până acum, au funcționat separat.
Ludovic Orban a dat semnale că ar putea reveni în PNL încă de anul trecut
Scenariul întoarcerii lui Ludovic Orban în partid nu este unul nou. Primele indicii au apărut încă din toamna anului 2025, când fostul lider liberal, aflat atunci în funcția de consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, declara că nu exclude o revenire în PNL.
Ulterior, Orban a participat în calitate de invitat la Congresul extraordinar al liberalilor, un alt semnal al apropierii de formațiunea din care plecase în urmă cu cinci ani.
Între timp, relația politică dintre Ludovic Orban și Nicușor Dan s-a deteriorat considerabil. Dacă în martie 2025 fostul lider al Forței Dreptei îl susținea public pe actualul președinte și îl descria drept un candidat puternic, cinstit și capabil să câștige alegerile prezidențiale, câteva luni mai târziu discursul său s-a schimbat radical.
În noiembrie 2025, Orban anunța că nu mai face parte din echipa prezidențială, după ce fusese informat că nu mai este dorit în funcția de consilier.
Ulterior, criticile la adresa lui Nicușor Dan s-au intensificat. Ludovic Orban l-a acuzat pe șeful statului de trădare și a susținut că acesta nu ar fi fost străin de planul PSD de înlăturare a Guvernului condus de Ilie Bolojan.
Fostul lider liberal a contestat inclusiv deciziile prezidențiale privind desemnarea premierului, susținând că Nicușor Dan ar fi contribuit la îndepărtarea lui Bolojan de la conducerea Executivului.
Atacurile au continuat și în septembrie 2026, când Orban a lansat noi critici la adresa președintelui, afirmând că acesta trăiește departe de realitățile politice și sociale.
Astfel, în timp ce relația cu Nicușor Dan s-a transformat într-un conflict deschis, apropierea de Ilie Bolojan ar putea deschide pentru Ludovic Orban drumul către o revenire în PNL. Rămâne însă de văzut dacă negocierile privind fuziunea cu Forța Dreptei se vor concretiza și câți dintre oamenii fostului lider vor reuși să intre în partid.