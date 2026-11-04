Fuziune între PNL și Forța Dreptei? Condițiile puse de Ilie Bolojan pentru revenirea lui Ludovic Orban

Publicat 4 nov. 2026, 23:49 Actualizat 4 nov. 2026, 23:51 Sursă Realitatea PLUS

Planul de reunificare a celor două formațiuni politice ar putea avea reguli stricte de integrare. PNL ar urma să primească doar aleșii locali ai Forței Dreptei care nu au colaborat cu social-democrații.

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