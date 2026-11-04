Liderul suprem al Iranului, mesaj tranşant după alegerile din SUA: ”Ostilitatea SUA faţă de Teheran va rămâne”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 4 nov. 2026, 15:50

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a avertizat că cei care cred că rezultatul alegerilor intermediare din Statele Unite ar putea schimba atitudinea Washingtonului față de Teheran ”se înșală profund”, relatează CNN și Reuters.

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