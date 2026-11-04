Liderul suprem al Iranului, mesaj tranşant după alegerile din SUA: ”Ostilitatea SUA faţă de Teheran va rămâne”

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a avertizat că cei care cred că rezultatul alegerilor intermediare din Statele Unite ar putea schimba atitudinea Washingtonului față de Teheran ”se înșală profund”, relatează CNN și Reuters.
Liderul suprem al Iranului: Ostilitatea SUA faţă de Teheran va rămâne
Acesta a mai afirmat că atacurile Iranului asupra bazelor americane din regiune și preluarea controlului asupra Strâmtorii Ormuz fac parte dintr-o campanie menită să combată hegemonia Statelor Unite.
Mojtaba Khamenei, absent din spaţiul public de la preluarea conducerii
Liderul suprem iranian nu a mai apărut în public de la numirea sa în funcţie, la sfârşitul lunii februarie. El i-a succedat tatălui său, Ali Khamenei, ucis la începutul acestui an în urma atacurilor comune lansate de Statele Unite şi Israel asupra Iranului.
Războiul cu Iranul, un subiect major în alegerile americane
Conflictul dintre Statele Unite, Israel şi Iran a devenit una dintre temele centrale ale campaniei electorale pentru alegerile de la jumătatea mandatului. Escaladarea violenţelor din regiune a provocat creşterea preţurilor la benzină şi motorină, afectând milioane de familii din întreaga lume, inclusiv din Statele Unite.
Anterior, preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a afirmat într-un mesaj publicat pe platforma X că „americanii au spus NU războiului”.
La rândul său, Donald Trump a recunoscut marţi seara că războiul din Iran a afectat rezultatele candidaţilor republicani. Preşedintele american şi-a menţinut însă decizia de a declanşa conflictul.
Democraţii obţin victorii istorice şi schimbă raportul de forţe la Washington
Democraţii au înregistrat rezultate remarcabile, preluând controlul atât asupra Senatului, cât şi asupra Camerei Reprezentanţilor. Partidul a obţinut victorii importante inclusiv în state considerate tradiţional bastioane republicane.
Rezultatele au fost alimentate de nemulţumirea alegătorilor faţă de războiul cu Iranul, de îngrijorările privind creşterea costului vieţii şi de criticile la adresa modului în care Donald Trump conduce ţara.
În Texas, unul dintre cele mai importante state republicane, democraţii au reuşit să întrerupă o serie de înfrângeri care dura de zeci de ani, câştigând un loc în Senat şi înlăturându-l pe guvernatorul Greg Abbott, aflat la al treilea mandat.
În Kansas, alegătorii au trimis în Senat un democrat pentru prima dată de la Marea Depresiune, în timp ce în Carolina de Sud, stat câştigat de Trump cu aproape 18 puncte procentuale în 2024, democraţii au învins candidatul republican la Senat susţinut personal de preşedintele american.
Aceste rezultate deschid calea unei noi perioade de guvernare divizată la Washington, după doi ani în care Congresul dominat de republicani a exercitat rareori presiuni asupra lui Donald Trump sau şi-a folosit prerogativele pentru a-i limita puterea.