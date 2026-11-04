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Politica· 2 min citire

Traian Băsescu, după alegerile din SUA: „Mișcarea MAGA s-a prăbușit la ea acasă”

Traian Băsescu

Traian Băsescu

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Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 nov. 2026, 13:18

Traian Băsescu a lansat un atac dur la adresa lui Donald Trump, după înfrângerea republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Fostul președinte al României susține că americanii au respins mișcarea MAGA și consideră că liderul de la Casa Albă va avea o influență mult mai mică în următorii doi ani de mandat. Mesajul a fost publicat miercuri, 4 noiembrie, pe Facebook, după apariția rezultatelor parțiale ale scrutinului.

Traian Băsescu, atac la mișcarea MAGA după alegerile din SUA

Fostul președinte al României a reacționat după ce democrații au obținut victorii importante în alegerile din SUA, câștigând mandate deținute anterior de republicani. Traian Băsescu consideră că rezultatele reprezintă un eșec major pentru mișcarea MAGA, susținută de Donald Trump. În mesajul său, acesta a afirmat că alegătorii americani nu au putut fi păcăliți și că mișcarea politică a președintelui american a fost respinsă chiar în țara în care a apărut.

MAGA respinsă de americani! Mişcarea MAGA s-a prăbuşit la ea acasă. Americanii nu au putut fi păcăliţi.

a declarat Traian Băsescu.

Băsescu, despre viitorul lui Trump: „Rață șchioapă”

Traian Băsescu a comentat și situația în care se va afla Donald Trump după alegerile pentru Congres. Fostul șef al statului susține că liderul american va rămâne la Casa Albă, dar cu o putere politică diminuată, în condițiile în care democrații au obținut victorii importante în ambele camere ale Congresului. Băsescu a folosit expresia „rață șchioapă”, prin care a descris poziția în care consideră că se va afla președintele american în ultima parte a mandatului.

Trump va rămâne în fruntea Americii doar în calitate de raţă şchioapă! Pe 13 aprilie postam cu titlul Trump va pleca, America rămâne! Aşa va fi!

a mai explicat fostul președinte al României.

Reacția vine după alegerile din 3 noiembrie, în urma cărora republicanii au pierdut mai multe mandate în fața democraților. Rezultatele parțiale indică schimbări importante în componența Congresului american, iar scrutinul a reprezentat un test politic pentru Donald Trump, aflat la jumătatea celui de-al doilea mandat prezidențial.

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