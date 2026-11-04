Traian Băsescu, după alegerile din SUA: „Mișcarea MAGA s-a prăbușit la ea acasă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 nov. 2026, 13:18

Traian Băsescu a lansat un atac dur la adresa lui Donald Trump, după înfrângerea republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Fostul președinte al României susține că americanii au respins mișcarea MAGA și consideră că liderul de la Casa Albă va avea o influență mult mai mică în următorii doi ani de mandat. Mesajul a fost publicat miercuri, 4 noiembrie, pe Facebook, după apariția rezultatelor parțiale ale scrutinului.

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