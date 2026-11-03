Realitatea.NET
Sanatate· 2 min citire

Alexandru Rogobete anunță reforme majore în Sănătate! Peste 40 de medicamente noi ar putea fi introduse pe lista de compensate până la finalul anului

Alexandru Rogobete / Sursa foto - Facebook

Alexandru Rogobete / Sursa foto - Facebook

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat3 nov. 2026, 10:03
Actualizat3 nov. 2026, 10:05

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pregătește o reformă amplă a sistemului de acces la medicamente inovative și tratamente moderne. Planul vizează reducerea timpului de așteptare pentru pacienții din România, simplificarea procedurilor de compensare și modificarea mecanismelor de stabilire a prețurilor. Prima măsură anunțată ar urma să fie actualizarea listei medicamentelor compensate, până la sfârșitul lunii decembrie, prin introducerea a peste 40 de molecule noi.

Pacienții din România așteaptă, în medie, mai mult de 900 de zile pentru a avea acces la medicamente inovative, în timp ce media europeană este de sub 500 de zile. Diferența reprezintă una dintre problemele pe care Ministerul Sănătății își propune să le rezolve printr-o schimbare a politicii medicamentului.

Alexandru Rogobete a anunțat că a avut o întâlnire de lucru la Ministerul Sănătății cu reprezentanții Băncii Mondiale, ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.

Discuțiile au vizat identificarea unor soluții pentru accelerarea accesului la terapii moderne, în special pentru persoanele care suferă de afecțiuni grave, precum cancerul sau bolile rare.

Alexandru Rogobete vrea reducerea timpului de așteptare pentru medicamentele inovative

Ministrul Sănătății consideră că pacienții români nu ar trebui să fie dezavantajați în comparație cu bolnavii din statele Europei de Vest atunci când vine vorba despre accesul la tratamente de ultimă generație.

Potrivit datelor prezentate de Alexandru Rogobete, timpul mediu de așteptare pentru accesul la medicamente inovative depășește 900 de zile în România, în condițiile în care media europeană este mai mică de 500 de zile.

Oficialul susține că această diferență trebuie eliminată, mai ales în cazul pacienților pentru care întârzierea începerii unui tratament poate avea consecințe importante.

Trei direcții principale pentru reforma politicii medicamentului

Planul pregătit de Ministerul Sănătății urmărește reorganizarea modului în care sunt evaluate, compensate și puse la dispoziția pacienților medicamentele inovative.

Reforma va avea trei componente esențiale:

- Accelerarea accesului la medicamente inovative: procedurile de evaluare și includere pe lista medicamentelor compensate ar urma să fie simplificate, astfel încât pacienții să nu mai aștepte perioade atât de lungi pentru tratamente noi.

- Schimbarea mecanismelor de stabilire a prețurilor: autoritățile vor să introducă metode moderne de negociere și stabilire a costurilor, în acord cu practicile europene și cu necesitățile sistemului medical.

- Reducerea birocrației: cadrul legislativ și procedurile administrative vor fi revizuite pentru a elimina întârzierile care îngreunează accesul bolnavilor la terapiile necesare.

Potrivit ministrului, schimbările vor fi aplicate treptat, pe baza unor obiective concrete și a unui calendar de implementare.

Peste 40 de molecule noi, pe lista medicamentelor compensate până la finalul anului

Prima etapă a reformei ar urma să fie încheiată până la sfârșitul lunii decembrie. Alexandru Rogobete și-a propus ca lista medicamentelor compensate să fie actualizată din nou, prin includerea a peste 40 de molecule noi.

Îmi doresc ca pacienții din România să aibă acces la medicamente inovative și la terapii moderne, în condiții comparabile cu cele din țările Europei de Vest. Astăzi, timpul mediu de așteptare pentru accesul la medicamente inovative depășește 900 de zile în România, în timp ce media europeană este sub 500 de zile. Această diferență trebuie redusă. Pentru că, atunci când vorbim despre un pacient oncologic sau despre un copil cu o boală rară, fiecare zi contează. Am avut o întâlnire de lucru la Ministerul Sănătății cu reprezentanții Băncii Mondiale, ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România. Pregătim o reformă structurală a politicii medicamentului, care urmărește trei direcții esențiale: Acces mai rapid la medicamente inovative, prin simplificarea procedurilor de evaluare și includere pe lista de compensate. Mecanisme moderne de stabilire și negociere a prețurilor, adaptate practicilor europene și nevoilor pacienților. Reducerea birocrației, prin actualizarea cadrului legislativ și simplificarea procedurilor administrative care întârzie accesul la tratament. Vom implementa aceste schimbări etapizat, cu obiective și termene clare. Prima etapă: până la finalul lunii decembrie, îmi propun să actualizăm din nou lista medicamentelor compensate prin introducerea a peste 40 de molecule noi. A doua etapă: începând din anul 2027, ne propunem să aplicăm noua metodologie și noile mecanisme legislative, astfel încât timpul de așteptare pentru pacienți să fie redus semnificativ. Nu este normal ca un pacient din România să aștepte aproape de două ori mai mult decât un pacient din alte state europene pentru accesul la un tratament inovativ. Știu că aceste schimbări nu se fac peste noapte. Dar știu și că, prin dialog, responsabilitate și colaborare instituțională, putem construi un sistem mai eficient și mai echitabil. Vreau ca pacienții să aibă acces la tratamente moderne atunci când au nevoie de ele, nu după luni sau ani de așteptare. Cu calm, cu echilibru și cu viziune, putem reuși! Încrederea ne face bine!

a declarat Alexandru Rogobete, pe pagina sa oficială de Facebook.
Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Sanatate

Mai Multe