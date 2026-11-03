Alexandru Rogobete anunță reforme majore în Sănătate! Peste 40 de medicamente noi ar putea fi introduse pe lista de compensate până la finalul anului

Publicat 3 nov. 2026, 10:03 Actualizat 3 nov. 2026, 10:05

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pregătește o reformă amplă a sistemului de acces la medicamente inovative și tratamente moderne. Planul vizează reducerea timpului de așteptare pentru pacienții din România, simplificarea procedurilor de compensare și modificarea mecanismelor de stabilire a prețurilor. Prima măsură anunțată ar urma să fie actualizarea listei medicamentelor compensate, până la sfârșitul lunii decembrie, prin introducerea a peste 40 de molecule noi.

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