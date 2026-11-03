Alexandru Rogobete anunță reforme majore în Sănătate! Peste 40 de medicamente noi ar putea fi introduse pe lista de compensate până la finalul anului

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pregătește o reformă amplă a sistemului de acces la medicamente inovative și tratamente moderne. Planul vizează reducerea timpului de așteptare pentru pacienții din România, simplificarea procedurilor de compensare și modificarea mecanismelor de stabilire a prețurilor. Prima măsură anunțată ar urma să fie actualizarea listei medicamentelor compensate, până la sfârșitul lunii decembrie, prin introducerea a peste 40 de molecule noi.
Pacienții din România așteaptă, în medie, mai mult de 900 de zile pentru a avea acces la medicamente inovative, în timp ce media europeană este de sub 500 de zile. Diferența reprezintă una dintre problemele pe care Ministerul Sănătății își propune să le rezolve printr-o schimbare a politicii medicamentului.
Alexandru Rogobete a anunțat că a avut o întâlnire de lucru la Ministerul Sănătății cu reprezentanții Băncii Mondiale, ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
Discuțiile au vizat identificarea unor soluții pentru accelerarea accesului la terapii moderne, în special pentru persoanele care suferă de afecțiuni grave, precum cancerul sau bolile rare.
Alexandru Rogobete vrea reducerea timpului de așteptare pentru medicamentele inovative
Ministrul Sănătății consideră că pacienții români nu ar trebui să fie dezavantajați în comparație cu bolnavii din statele Europei de Vest atunci când vine vorba despre accesul la tratamente de ultimă generație.
Potrivit datelor prezentate de Alexandru Rogobete, timpul mediu de așteptare pentru accesul la medicamente inovative depășește 900 de zile în România, în condițiile în care media europeană este mai mică de 500 de zile.
Oficialul susține că această diferență trebuie eliminată, mai ales în cazul pacienților pentru care întârzierea începerii unui tratament poate avea consecințe importante.
Trei direcții principale pentru reforma politicii medicamentului
Planul pregătit de Ministerul Sănătății urmărește reorganizarea modului în care sunt evaluate, compensate și puse la dispoziția pacienților medicamentele inovative.
Reforma va avea trei componente esențiale:
- Accelerarea accesului la medicamente inovative: procedurile de evaluare și includere pe lista medicamentelor compensate ar urma să fie simplificate, astfel încât pacienții să nu mai aștepte perioade atât de lungi pentru tratamente noi.
- Schimbarea mecanismelor de stabilire a prețurilor: autoritățile vor să introducă metode moderne de negociere și stabilire a costurilor, în acord cu practicile europene și cu necesitățile sistemului medical.
- Reducerea birocrației: cadrul legislativ și procedurile administrative vor fi revizuite pentru a elimina întârzierile care îngreunează accesul bolnavilor la terapiile necesare.
Potrivit ministrului, schimbările vor fi aplicate treptat, pe baza unor obiective concrete și a unui calendar de implementare.
Peste 40 de molecule noi, pe lista medicamentelor compensate până la finalul anului
Prima etapă a reformei ar urma să fie încheiată până la sfârșitul lunii decembrie. Alexandru Rogobete și-a propus ca lista medicamentelor compensate să fie actualizată din nou, prin includerea a peste 40 de molecule noi.