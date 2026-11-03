Legătura dintre venele dilatate și disconfortul membrelor inferioare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 nov. 2026, 09:26

Venele proeminente de la nivelul picioarelor sunt frecvent privite ca o problemă estetică. Totuși, ele pot fi însoțite de senzație de greutate, durere sau umflarea gambelor, mai ales după perioade lungi de stat în picioare.

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