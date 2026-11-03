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Legătura dintre venele dilatate și disconfortul membrelor inferioare

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 nov. 2026, 09:26

Venele proeminente de la nivelul picioarelor sunt frecvent privite ca o problemă estetică. Totuși, ele pot fi însoțite de senzație de greutate, durere sau umflarea gambelor, mai ales după perioade lungi de stat în picioare.

Varicele apar atunci când valvele din interiorul venelor nu mai împiedică eficient întoarcerea sângelui sub efectul gravitației. Sângele stagnează, presiunea venoasă crește, iar venele se dilată și devin vizibile sub piele. În timp, pot apărea edeme, mâncărime, modificări de culoare și de consistență ale pielii sau, în cazuri avansate, ulcere venoase. Factorii favorizanți includ predispoziția familială, sarcina, excesul ponderal și ortostatismul prelungit.

Evaluarea prin ecografie Doppler venoasă permite identificarea venelor afectate și stabilirea tratamentului. Mișcarea, controlul greutății și compresia elastică pot ameliora simptomele, iar procedurile minim invazive, precum ablația endovenoasă cu laser sau radiofrecvență și scleroterapia, pot trata refluxul venos atunci când există indicație.

Ai grijă de tine!

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