Cum să dormi mai bine: 7 obiceiuri pentru un somn odihnitor și mai multă energie
7 obiceiuri pentru un somn odihnitor și mai multă energie. Foto/Profimedia
Somnul de calitate este esențial pentru sănătatea fizică, echilibrul emoțional și capacitatea de concentrare. Cu toate acestea, stresul, programul neregulat și obiceiurile zilnice nepotrivite pot afecta odihna și pot face ca diminețile să înceapă cu o senzație persistentă de oboseală.
Vestea bună este că îți poți îmbunătăți somnul prin câteva schimbări simple. De la stabilirea unei ore fixe de culcare până la amenajarea unui dormitor confortabil și gestionarea stresului, aceste obiceiuri te pot ajuta să te odihnești mai bine și să ai mai multă energie pe parcursul zilei.
1. Stabilește un program de somn și respectă-l zilnic
Un program constant de somn contribuie la reglarea ritmului circadian, mecanismul intern care ajută organismul să facă diferența dintre perioadele de activitate și cele de odihnă.
Atunci când te culci și te trezești la ore foarte diferite, organismului îi poate fi mai dificil să mențină un ciclu regulat de somn. În consecință, poți avea probleme la adormire sau te poți simți obosit chiar și după ce ai petrecut mai multe ore în pat.
Pentru a-ți forma o rutină eficientă, încearcă următoarele:
Alege o oră de trezire pe care să o respecți inclusiv în weekend.
Planifică ora de culcare astfel încât să beneficiezi de suficientă odihnă.
Dacă vrei să îți schimbi programul, ajustează-l treptat, în intervale de 15–30 de minute.
Evită să compensezi nopțile scurte prin schimbări foarte mari ale programului din zilele libere.
Adulții au nevoie, în general, de cel puțin șapte ore de somn pe noapte, deși necesarul individual poate varia. Regularitatea și durata suficientă a somnului sunt două elemente importante pentru o trezire mai ușoară.
2. Transformă dormitorul într-un spațiu favorabil odihnei
Mediul în care dormi poate influența atât timpul necesar pentru a adormi, cât și numărul trezirilor din timpul nopții. Un dormitor confortabil, liniștit și întunecat îi oferă organismului condiții mai bune pentru odihnă.
Controlează temperatura camerei. Un dormitor răcoros este, de regulă, mai potrivit pentru somn decât unul supraîncălzit. Reglează temperatura în funcție de confortul personal, de lenjeria folosită și de condițiile din locuință.
Redu lumina artificială. Folosește perdele opace dacă lumina stradală îți perturbă somnul și evită iluminatul puternic înainte de culcare. Lumina emisă de ecrane poate contribui la întârzierea adormirii, mai ales atunci când folosești dispozitivele până târziu.
Limitează zgomotele. Dacă sunetele din exterior te trezesc frecvent, poți încerca dopuri de urechi sau alte soluții care reduc zgomotul în siguranță.
Alege accesorii confortabile. O saltea potrivită, o pernă care susține bine capul și o lenjerie plăcută la atingere pot reduce disconfortul și pot contribui la o experiență mai bună de somn.
Nu este necesar să investești în produse costisitoare pentru a-ți îmbunătăți odihna. Începe prin a identifica factorul care te deranjează cel mai mult și schimbă-l treptat.
3. Ai grijă la cafea, alcool și mesele de seară
Alimentația și băuturile consumate în a doua parte a zilei pot influența calitatea somnului. Unele substanțe stimulează sistemul nervos, în timp ce mesele prea consistente pot provoca disconfort atunci când te întinzi în pat.
Când ar trebui să bei ultima cafea?
Cofeina poate rămâne activă în organism mai multe ore după consum. Din acest motiv, cafeaua, energizantele și anumite tipuri de ceai pot îngreuna adormirea chiar dacă sunt consumate după-amiaza.
Dacă ai dificultăți cu somnul, încearcă să eviți cofeina cu cel puțin șase ore înainte de culcare. Unele persoane au nevoie de un interval mai lung, în funcție de sensibilitatea individuală.
De ce este bine să eviți alcoolul înainte de culcare?
Alcoolul poate provoca somnolență inițială, însă poate fragmenta somnul în a doua parte a nopții. Astfel, este posibil să te trezești mai des sau să nu te simți suficient de odihnit dimineața.
Ce să mănânci seara pentru un somn mai bun?
Nu există un aliment care să garanteze un somn profund. Totuși, o alimentație echilibrată, cu surse de proteine, fibre, vitamine și minerale, contribuie la sănătatea generală.
Poți include în meniul zilnic iaurt, ouă, nuci, semințe, legume, pește și cereale integrale. Aceste alimente furnizează nutrienți necesari organismului, dar nu trebuie considerate tratamente pentru insomnie.
Încearcă, de asemenea, să iei cina cu suficient timp înainte de culcare și să limitezi mesele foarte bogate sau condimentate dacă observi că îți provoacă reflux ori disconfort digestiv.
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4. Fă mișcare în mod regulat pentru a dormi mai bine
Activitatea fizică este benefică nu doar pentru sănătatea cardiovasculară și menținerea unei greutăți adecvate, ci și pentru rutina de somn. Mișcarea regulată poate contribui la reducerea stresului și la îmbunătățirea calității odihnei.
Nu trebuie să urmezi un program sportiv solicitant pentru a obține beneficii. Plimbările zilnice, mersul pe bicicletă, înotul și exercițiile de mobilitate sunt variante accesibile pentru multe persoane.
Pentru a integra mișcarea în rutina ta:
Încearcă să faci o plimbare în aer liber în fiecare zi.
Alege o activitate fizică pe care o poți practica în mod constant.
Profită de lumina naturală dimineața, când ai posibilitatea.
Observă cum reacționează organismul la antrenamentele de seară și ajustează intensitatea dacă îți afectează adormirea.
Exercițiile intense nu perturbă somnul tuturor persoanelor, însă unele pot observa că activitatea fizică solicitantă efectuată foarte aproape de ora de culcare le menține într-o stare de alertă. În acest caz, este util să închei antrenamentul cu mai mult timp înainte de somn.
5. Redu stresul înainte de culcare
Gândurile legate de serviciu, responsabilitățile familiale și problemele nerezolvate pot face dificilă relaxarea la sfârșitul zilei. Chiar și atunci când corpul este obosit, mintea poate continua să analizeze situații și să anticipeze evenimentele următoare.
O rutină de seară te poate ajuta să faci trecerea de la activitățile zilnice la odihnă.
Încearcă exerciții de respirație. Inspiră lent, apoi expiră controlat, fără să forțezi ritmul. Repetă câteva minute, concentrându-te asupra respirației.
Notează lucrurile care te preocupă. Un jurnal de seară poate fi util pentru a-ți organiza gândurile, a identifica sarcinile pentru ziua următoare și a evita să le reiei constant în minte.
Alege activități liniștitoare. Cititul, ascultarea unei melodii relaxante sau un duș cald pot deveni semnale că ziua se apropie de final.
Stabilește o limită pentru activitățile profesionale. Dacă este posibil, încheie verificarea e-mailurilor și a mesajelor de serviciu înainte de a începe rutina de culcare.
Scopul nu este să elimini toate grijile înainte de somn, ci să creezi condiții în care acestea să nu îți ocupe permanent atenția.
6. Creează o rutină de seară fără ecrane
Telefonul și televizorul pot prelungi timpul petrecut treaz, mai ales atunci când urmărești videoclipuri, citești știri sau răspunzi la mesaje până târziu.
Pe lângă expunerea la lumină, conținutul stimulativ poate menține creierul activ și poate amâna momentul în care te pregătești efectiv de culcare.
Pentru o igienă mai bună a somnului, poți adopta câteva obiceiuri simple:
Redu utilizarea telefonului în ultima jumătate de oră sau oră înainte de culcare, dacă observi că îți afectează somnul.
Activează modul silențios și dezactivează notificările care nu sunt necesare.
Înlocuiește navigarea pe rețelele sociale cu o activitate relaxantă.
Evită să transformi patul într-un spațiu destinat muncii sau altor activități solicitante.
Dacă nu poți renunța complet la dispozitive seara, încearcă să reduci luminozitatea și să eviți conținutul care îți provoacă agitație. Aceste ajustări pot fi mai ușor de menținut decât schimbările bruște.
7. Înțelege când problemele de somn necesită ajutor specializat
Oboseala de dimineață nu este întotdeauna rezultatul unui program dezorganizat. Uneori, dificultățile persistente de somn pot fi asociate cu stresul cronic, anumite medicamente sau probleme medicale care necesită evaluare.
Dacă ai frecvent dificultăți în a adormi, te trezești repetat în timpul nopții sau te simți foarte obosit în timpul zilei, discută cu un medic. Este important să ceri sfatul unui specialist și dacă sforăi puternic, ai pauze de respirație observate în timpul somnului sau te trezești cu senzația de sufocare.
În cazul insomniei persistente, terapia cognitiv-comportamentală pentru insomnie poate fi o opțiune eficientă, recomandată de specialiști în funcție de situația individuală.
Nu te baza exclusiv pe suplimente sau produse pentru inducerea somnului fără să verifici dacă sunt potrivite pentru tine.
Concluzie: somnul de calitate începe cu obiceiuri consecvente
Un somn mai bun nu depinde de un singur truc, ci de combinația dintre un program regulat, un mediu confortabil, o alimentație echilibrată, activitate fizică și gestionarea stresului.
În loc să încerci să schimbi totul într-o singură seară, începe cu două sau trei obiceiuri pe care le poți respecta zilnic. Observă cum te simți dimineața și ajustează treptat rutina în funcție de rezultate.
Cu răbdare și consecvență, îți poți crea condiții mai bune pentru odihnă, concentrare și energie pe parcursul zilei.
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