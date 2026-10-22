Cum să dormi mai bine: 7 obiceiuri pentru un somn odihnitor și mai multă energie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 oct. 2026, 22:45

Somnul de calitate este esențial pentru sănătatea fizică, echilibrul emoțional și capacitatea de concentrare. Cu toate acestea, stresul, programul neregulat și obiceiurile zilnice nepotrivite pot afecta odihna și pot face ca diminețile să înceapă cu o senzație persistentă de oboseală.

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