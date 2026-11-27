Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 nov. 2026, 09:37

Tot mai multe femei aleg să devină mame după 40 de ani. O sarcină la această vârstă poate avea o evoluție favorabilă, însă anumite riscuri cresc odată cu vârsta maternă și necesită supraveghere adaptată.

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