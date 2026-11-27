Tot mai multe femei aleg să devină mame după 40 de ani. O sarcină la această vârstă poate avea o evoluție favorabilă, însă anumite riscuri cresc odată cu vârsta maternă și necesită supraveghere adaptată.
Sarcina după vârsta de 40 de ani este asociată cu o probabilitate mai mare de diabet gestațional, hipertensiune, preeclampsie, avort spontan și anomalii cromozomiale fetale. De asemenea, pot apărea mai frecvent tulburări de creștere fetală sau complicații placentare. Evaluarea preconcepțională, atunci când este posibilă, poate identifica afecțiuni precum hipertensiunea sau diabetul, care necesită control înainte de apariția sarcinii.
Pe parcursul sarcinii, medicul obstetrician poate recomanda investigații prenatale genetice, evaluări ecografice detaliate și monitorizarea creșterii și stării fătului în trimestrul al treilea. Planificarea nașterii ține cont de evoluția sarcinii și de starea mamei și a copilului. Vârsta de peste 40 de ani nu impune automat operația cezariană, iar nașterea vaginală rămâne o opțiune atunci când condițiile obstetricale sunt favorabile.
Ai grijă de tine!
Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.