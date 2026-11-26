Anchetă de corupție într-o companie care administrează un lanț de supermarketuri din România. O femeie care ocupa funcția de Category Group Manager este cercetată de procurorii DNA, fiind suspectată că ar fi încasat peste 106.000 de euro de la reprezentanta unui furnizor. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost oferiți în 15 tranșe, în schimbul unor decizii comerciale care ar fi avantajat firma respectivă.
Direcția Națională Anticorupție a anunțat joi că a fost începută urmărirea penală față de femeie, identificată prin inițialele T.Ș.E., pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.
Peste 106.000 de euro, primiți în 15 tranșe de la reprezentanta unui furnizor
Conform procurorilor DNA, presupusele fapte s-ar fi desfășurat în intervalul aprilie 2023 - aprilie 2024. În această perioadă, femeia ar fi primit în mod repetat bani de la reprezentanta unei societăți furnizoare, suma totală ajungând la 106.600 de euro.
Anchetatorii susțin că plățile au fost realizate în 15 tranșe, prin transferuri bancare efectuate dintr-un cont deschis pe numele unei alte persoane.
Sumele ar fi avut legătură directă cu atribuțiile de serviciu ale angajatei, care era responsabilă de relațiile comerciale dintre rețeaua de supermarketuri și firmele prin intermediul cărora furnizorul își desfășura activitatea.
Ce decizii ar fi luat femeia în schimbul banilor
Potrivit anchetatorilor, presupusele beneficii financiare ar fi fost oferite pentru obținerea unor avantaje comerciale în cadrul rețelei de magazine.
Mai exact, femeia ar fi intervenit în luarea unor decizii favorabile furnizorului, care vizau introducerea anumitor produse în oferta supermarketurilor, înlocuirea unor articole și extinderea distribuției acestora la nivelul rețelei.
De asemenea, procurorii susțin că relația comercială ar fi continuat prin intermediul unor societăți nou-înființate, inclusiv după ce transferurile bancare ar fi încetat.
Patru cincimi din vânzările furnizorului ar fi fost realizate prin rețeaua de supermarketuri
Un alt aspect important al anchetei vizează amploarea relației comerciale dintre furnizor și compania care operează lanțul de supermarketuri.
DNA precizează că, în perioada în care ar fi fost efectuate plățile, aproximativ 80% din vânzările furnizorului erau realizate prin intermediul rețelei de magazine a companiei, prezentă la nivel național.
Menținerea și dezvoltarea acestei colaborări intrau în responsabilitatea profesională a femeii cercetate, susțin procurorii.
Ancheta urmărește să stabilească toate împrejurările în care ar fi fost efectuate transferurile de bani și modul în care acestea s-ar fi reflectat în deciziile comerciale luate de angajată.
Femeia este cercetată pentru luare de mită în formă continuată, iar acuzațiile formulate de procurori trebuie analizate cu respectarea prezumției de nevinovăție.