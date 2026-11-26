Scris de Georgiana Balaban Publicat: 26 nov. 2026, 17:41

Anchetă de corupție într-o companie care administrează un lanț de supermarketuri din România. O femeie care ocupa funcția de Category Group Manager este cercetată de procurorii DNA, fiind suspectată că ar fi încasat peste 106.000 de euro de la reprezentanta unui furnizor. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost oferiți în 15 tranșe, în schimbul unor decizii comerciale care ar fi avantajat firma respectivă.

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