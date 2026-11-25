Publicat 25 nov. 2026, 19:20 Actualizat 25 nov. 2026, 19:26 Sursă Realitatea PLUS

Curtea de Apel București a respins contestația procurorilor DIICOT, astfel că fostul candidat la alegerile prezidențiale va continua să fie monitorizat electronic și să respecte restricțiile impuse de instanță.

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