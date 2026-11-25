Curtea de Apel București a respins contestația procurorilor DIICOT, astfel că fostul candidat la alegerile prezidențiale va continua să fie monitorizat electronic și să respecte restricțiile impuse de instanță.
Călin Georgescu rămâne în arest la domiciliu încă 30 de zile
Călin Georgescu va continua să se afle în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile, după ce Curtea de Apel București a respins contestația depusă de procurorii DIICOT. Hotărârea a fost pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți și este definitivă.
Prin această decizie, magistrații au menținut măsura preventivă stabilită anterior de Tribunalul Ilfov și confirmată ulterior de Curtea de Apel București. Fostul candidat independent la alegerile prezidențiale nu va putea părăsi locuința pe durata măsurii, cu excepțiile prevăzute de lege și de condițiile stabilite de instanță.
Fostul candidat va purta în continuare brățară de monitorizare
Pe parcursul celor 30 de zile, Călin Georgescu trebuie să respecte obligațiile impuse de judecători și să poarte o brățară electronică de monitorizare. Dispozitivul permite supravegherea respectării restricțiilor stabilite în cadrul arestului la domiciliu.
Contestația procurorilor DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului Ilfov a fost respinsă, astfel că măsura rămâne în vigoare. Decizia luată de Curtea de Apel București este definitivă.
Decizia instanței
„Soluția pe scurt: Încheiere nr.770/CO-CP.În temeiul art. 425 ind.1 alin. (7) pct. 1 lit. a) rap. la art. 205 Cod procedură penală, respinge contestația formulată de inculpatul Georgescu Călin împotriva încheierii nr. 686/F/CP din data de 18.11.2026 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Ilfov, pronunțată în dosarul penal nr. 3846/93/2026/a1.1, ca inadmisibilă. În temeiul art. 425 ind.1 alin. (7) pct. 2 lit. a) rap. la art. 205 Cod procedură penală, admite contestația formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT împotriva încheierii nr. 686/F/CP din data de 18.11.2026 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Ilfov, pronunțată în dosarul penal nr. 3846/93/2026/a1.1, numai în ceea ce îl privește pe inculpatul G.C.
Desființează în parte încheierea contestată, numai în privința inculpatului G.C. și, rejudecând: Constată legalitatea și temeinicia măsurii arestului la domiciliu, ce a fost dispusă față de inculpatul G.C. prin încheierea din data de 09.11.2026 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, în dosarul penal nr. 46441/3/2026, definitivă prin încheierea nr. 1289/DL din 23.11.2026 a Curții de Apel București, pe care o menține până la o nouă verificare dar nu mai mult de 30 de zile. Menține obligațiile impuse inculpatului G.C. prin încheierea contestată.
Menține restul dispozițiilor încheierii contestate, dacă nu contravin prezentei hotărâri. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată astăzi, 25.11.2026, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.
Document: Încheiere finală camera consiliu 25.11.2026”, se arată în decizia instanței postată pe portalul instanțelor de judecată.