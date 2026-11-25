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Justitie· 3 min citire
Generalul Gabriel Oprea: ”190 de atacuri lângă granița României. Nu cerem război, cerem un scut la Marea Neagră”
FOTO: Arhivă
Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și Partidul Pentru Patrie, Militari, Polițiști (PPMP), conduse de generalul (r.) prof. univ. dr. Gabriel Oprea, solicită Guvernului României, Ministerului Apărării Naționale (MApN) și Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) elaborarea și implementarea urgentă a unui plan național de protecție a frontierei maritime, a Portului Constanța, a Deltei Dunării și a populației din zona litoralului, în contextul intensificării atacurilor cu drone în apropierea graniței României.
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