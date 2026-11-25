Pe măsură ce boala Parkinson evoluează, efectul medicamentelor administrate oral poate deveni mai puțin constant. Pacienții pot alterna perioadele de mobilitate bună cu episoade de rigiditate, încetinire a mișcărilor sau mișcări involuntare.
Tratamentul cu dispozitive în boala Parkinson include terapii avansate destinate în special pacienților la care simptomele motorii nu mai sunt controlate corespunzător prin tratamentul medicamentos obișnuit. Una dintre opțiuni este stimularea cerebrală profundă, prin implantarea unor electrozi care transmit impulsuri electrice către regiuni ale creierului implicate în controlul mișcărilor. Alte soluții utilizează pompe pentru administrarea continuă a unor medicamente, precum levodopa sau apomorfina.
Aceste tratamente pot reduce fluctuațiile motorii, perioadele în care pacientul se mișcă greu și anumite mișcări involuntare asociate medicației. Alegerea dispozitivului depinde de simptome, răspunsul la levodopa, vârsta biologică, funcția cognitivă și alte particularități medicale. Scopul este obținerea unui control mai stabil al mișcărilor și menținerea autonomiei pacientului cât mai mult timp.
Ai grijă de tine!
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