Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 nov. 2026, 09:18

Pe măsură ce boala Parkinson evoluează, efectul medicamentelor administrate oral poate deveni mai puțin constant. Pacienții pot alterna perioadele de mobilitate bună cu episoade de rigiditate, încetinire a mișcărilor sau mișcări involuntare.

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