Alertă la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, după ce 20 de elevi au început să acuze stări de greață, diaree și vărsături. Șase dintre aceștia au fost transportați la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, unde medicii au decis internarea lor. Ceilalți 14 elevi au rămas sub supraveghere medicală la infirmeria colegiului. Conducerea instituției a anunțat că monitorizează situația și că au fost luate măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției.
Alertă la Colegiul Militar din Craiova. 20 de elevi au acuzat simptome digestive
Momente de îngrijorare la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, după ce mai mulți elevi s-au prezentat la infirmeria unității de învățământ cu probleme digestive. Copiii au acuzat greață, diaree și vărsături, fiind evaluați de personalul medical al instituției.
În total, 20 de elevi au avut nevoie de îngrijiri medicale. După triajul efectuat la nivelul colegiului, cadrele medicale au decis ca șase dintre ei să fie transportați la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Craiova, pentru investigații și tratament de specialitate. Elevii au fost duși la unitatea medicală cu ambulanța colegiului, iar în urma consultațiilor, medicii au hotărât internarea acestora.
Șase elevi, internați la Spitalul „Victor Babeș”. Ce diagnostic au primit
În urma evaluărilor efectuate la spital, cei șase elevi au fost diagnosticați cu gastroduodenită virală infecțioasă, o afecțiune care poate provoca manifestări digestive precum greață, vărsături, diaree și dureri abdominale. Medicii au decis ca aceștia să rămână internați pentru a primi tratamentul necesar și pentru monitorizarea evoluției stării lor de sănătate.
Ceilalți 14 elevi care au prezentat simptome au rămas la infirmeria Colegiului Militar, unde sunt îngrijiți și supravegheați de personalul medical. Potrivit reprezentanților unității de învățământ, starea copiilor este urmărită permanent, iar până la momentul informării nu erau înregistrate situații de risc, conform Gorjeanul.ro.
Conducerea colegiului a luat măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției
După apariția cazurilor, conducerea Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu” a început monitorizarea situației în colaborare cu personalul medical și autoritățile sanitare. Reprezentanții instituției au anunțat că părinții elevilor afectați au fost informați pe parcursul serii și al nopții despre starea copiilor și măsurile luate pentru îngrijirea acestora.
În același timp, la nivelul colegiului au fost dispuse măsuri suplimentare de prevenție și igienă, pentru limitarea riscului de transmitere a infecției către alți elevi. Personalul medical continuă să urmărească evoluția simptomelor și starea celor 14 copii rămași la infirmerie, în timp ce elevii internați la Spitalul „Victor Babeș” se află sub supravegherea medicilor. Conducerea colegiului a transmis că monitorizează permanent situația, în colaborare cu autoritățile sanitare, pentru a asigura îngrijirea elevilor afectați și desfășurarea activităților în condiții de siguranță.