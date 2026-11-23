Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 nov. 2026, 09:29

Alertă la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, după ce 20 de elevi au început să acuze stări de greață, diaree și vărsături. Șase dintre aceștia au fost transportați la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, unde medicii au decis internarea lor. Ceilalți 14 elevi au rămas sub supraveghere medicală la infirmeria colegiului. Conducerea instituției a anunțat că monitorizează situația și că au fost luate măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției.

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