Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 nov. 2026, 23:39

Obezitatea este o afecțiune care poate fi identificată prin calcularea indicelui de masă corporală (IMC) și evaluarea medicală. Diagnosticul nu se stabilește însă doar pe baza greutății, ci ține cont și de distribuția grăsimii corporale și de impactul asupra sănătății. Tratamentul este individualizat și poate include modificări ale stilului de viață, consiliere psihologică, medicație sau intervenții chirurgicale.

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