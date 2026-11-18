Cum afli dacă ai obezitate: metode de diagnostic și tratamente disponibile în România
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Obezitatea este o afecțiune care poate fi identificată prin calcularea indicelui de masă corporală (IMC) și evaluarea medicală. Diagnosticul nu se stabilește însă doar pe baza greutății, ci ține cont și de distribuția grăsimii corporale și de impactul asupra sănătății. Tratamentul este individualizat și poate include modificări ale stilului de viață, consiliere psihologică, medicație sau intervenții chirurgicale.
Pentru a afla dacă ai obezitate, primul pas este calcularea indicelui de masă corporală (IMC), urmată de o evaluare medicală. Greutatea și înălțimea nu oferă însă toate informațiile despre starea de sănătate. În funcție de IMC, circumferința abdominală și eventualele boli asociate, medicul poate recomanda schimbări ale stilului de viață, medicamente pentru slăbit sau chirurgie bariatrică.
Cum îți dai seama dacă ai obezitate
La adulți, un indice de masă corporală (IMC) de 30 sau mai mare indică obezitate. Acesta este pragul utilizat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), însă rezultatul trebuie interpretat în context medical.
Obezitatea nu se stabilește doar în funcție de numărul kilogramelor. Medicul ia în considerare și circumferința taliei, distribuția grăsimii corporale, bolile asociate și efectele excesului de greutate asupra activităților zilnice.
Cum calculezi indicele de masă corporală (IMC)
Calculul IMC se face împărțind greutatea exprimată în kilograme la pătratul înălțimii exprimate în metri.
De exemplu, dacă ai 90 de kilograme și o înălțime de 1,70 metri, calculul este:
90 ÷ (1,70 × 1,70) = 31,1.
Sursa: Organizația Mondială a Sănătății – Obezitate și exces de greutate.
Un IMC de 31,1 se încadrează în categoria obezității la adulți. Rezultatul este însă un indicator de screening, nu un diagnostic complet.
IMC-ul nu diferențiază masa musculară de țesutul adipos și nici nu arată unde este depozitată grăsimea. De aceea, medicul poate recomanda măsurarea circumferinței taliei și alte investigații pentru a evalua riscurile metabolice și cardiovasculare.
În plus, evaluarea medicală urmărește dacă excesul de grăsime a produs deja afectarea unor organe sau limitări importante ale funcționării zilnice. Această abordare este susținută și de criteriile propuse de comisia publicată în revista The Lancet Diabetes & Endocrinology în 2025.
La ce medic mergi dacă suspectezi că ai obezitate
Primul pas poate fi o consultație la medicul de familie, care îți poate recomanda un consult de specialitate. În funcție de situație, poți ajunge la un medic endocrinolog sau la un specialist în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice.
Evaluarea poate include:
măsurarea greutății, înălțimii și circumferinței taliei;
verificarea tensiunii arteriale;
evaluarea glicemiei și a profilului metabolic;
identificarea bolilor asociate;
analiza istoricului ponderal și a tratamentelor urmate;
evaluarea somnului, mobilității și sănătății psihologice.
Medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru identificarea unor probleme precum diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare sau apneea obstructivă în somn.
Nu toate persoanele au nevoie de aceleași analize. Investigațiile sunt alese în funcție de simptome, istoricul medical și factorii individuali de risc.
Ce trebuie să pregătești înainte de consultație
Pentru o evaluare cât mai utilă, notează-ți greutatea actuală, eventualele variații din ultimii ani și medicamentele pe care le folosești. Este important să îi spui medicului dacă ai dificultăți de respirație în timpul somnului, oboseală persistentă, probleme de mobilitate sau episoade de mâncat compulsiv.
În urma consultației, medicul poate stabili obiectivele de tratament și intervalele la care trebuie monitorizate rezultatele.
Cum se tratează obezitatea
Tratamentul obezității este individualizat și urmărește atât reducerea excesului de grăsime corporală, cât și îmbunătățirea stării generale de sănătate.
În funcție de severitatea afecțiunii și de bolile asociate, planul terapeutic poate include:
alimentație echilibrată și controlul aportului caloric;
activitate fizică adaptată capacității fiecărei persoane;
consiliere psihologică și terapie comportamentală;
medicamente pentru controlul greutății;
chirurgie bariatrică, în cazurile în care există indicație medicală.
Schimbările stilului de viață reprezintă o componentă importantă a tratamentului, inclusiv pentru persoanele care urmează terapie medicamentoasă sau au trecut printr-o intervenție chirurgicală.
Ce schimbări poți face în alimentație și activitatea fizică
Un plan alimentar pentru gestionarea obezității urmărește reducerea aportului caloric, fără eliminarea nejustificată a unor categorii întregi de alimente.
De regulă, alimentația poate include mai multe legume, fructe, leguminoase și cereale integrale, alături de surse adecvate de proteine. În același timp, este recomandată limitarea băuturilor îndulcite și a alimentelor cu un conținut ridicat de zahăr, sare și grăsimi.
Activitatea fizică trebuie adaptată condiției fizice și eventualelor probleme de sănătate. Mersul pe jos, înotul sau mersul pe bicicletă pot fi puncte de plecare pentru persoanele care nu au făcut mișcare în mod regulat.
Sprijinul psihologic poate fi util atunci când alimentația este influențată de stres, anxietate sau comportamente alimentare dificile.
Când sunt recomandate medicamentele pentru slăbit
Tratamentul medicamentos poate fi recomandat adulților cu un IMC de cel puțin 30 sau celor cu un IMC de minimum 27, dacă au și probleme de sănătate asociate excesului de greutate.
Printre medicamentele utilizate pentru controlul greutății se numără Wegovy, Mounjaro, Saxenda, Mysimba și Xenical. Acestea au mecanisme de acțiune și indicații diferite, iar alegerea se face în funcție de istoricul medical și de obiectivele tratamentului.
Wegovy și Mounjaro
Wegovy 0.25 mg 1 Prefilled Pen 1.5 ml
Wegovy conține semaglutidă și se administrează o dată pe săptămână. Tratamentul începe cu o doză de 0,25 mg, care este crescută treptat, conform schemei recomandate de medic.
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Mounjaro conține tirzepatidă și se administrează săptămânal. Doza inițială este de 2,5 mg, iar ajustările ulterioare se fac treptat, în funcție de răspunsul organismului.
Ambele medicamente acționează asupra mecanismelor hormonale implicate în reglarea apetitului și a senzației de sațietate. Se folosesc împreună cu un plan alimentar adaptat și activitate fizică.
Alte medicamente utilizate în tratamentul obezității
Saxenda conține liraglutidă și se administrează zilnic.
Mysimba combină două substanțe active care acționează asupra mecanismelor implicate în apetit și comportamentul alimentar.
Xenical conține orlistat, care reduce absorbția unei părți din grăsimile consumate prin alimentație.
Aceste tratamente au contraindicații, reacții adverse și criterii specifice de continuare. De exemplu, eficiența tratamentului cu orlistat este reevaluată după 12 săptămâni, iar în cazul Mysimba, după 16 săptămâni. Medicul decide dacă tratamentul trebuie continuat sau modificat.
Atenție: medicamentele pentru obezitate nu trebuie administrate fără recomandare medicală. Asocierea cu alte tratamente, în special cele pentru diabet, poate necesita ajustări și monitorizare. De asemenea, unele medicamente nu sunt recomandate în timpul sarcinii sau alăptării.
Cât costă tratamentul obezității în România și unde verifici disponibilitatea
În România, mai multe medicamente pentru controlul greutății sunt autorizate, însă disponibilitatea și costurile pot varia în funcție de produs, concentrație și farmacie.
Poți verifica medicamentele autorizate în nomenclatorul oficial al Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România:
Este important să faci diferența între autorizarea unui medicament, disponibilitatea sa în farmacii și compensarea prin sistemul de asigurări de sănătate. Acestea sunt lucruri diferite.
Prețul final depinde de medicamentul prescris, doză și prezentare. Nu toate tratamentele pentru obezitate sunt compensate, iar eligibilitatea trebuie verificată în funcție de indicație și de regulile aplicabile.
Evită achiziționarea medicamentelor pentru slăbit de pe rețele sociale sau de pe site-uri care nu aparțin unor farmacii autorizate. Produsele comercializate în afara circuitului legal pot fi contrafăcute sau pot avea condiții necorespunzătoare de păstrare.
Când este recomandată operația pentru obezitate
Chirurgia bariatrică poate fi o opțiune pentru persoanele cu obezitate severă, în special atunci când alte metode de tratament nu au oferit rezultate suficiente sau când există boli asociate importante.
În funcție de ghidurile medicale și de evaluarea individuală, intervenția poate fi luată în considerare la persoanele cu:
IMC de cel puțin 40;
IMC între 35 și 39,9 și o afecțiune asociată care s-ar putea ameliora prin scăderea în greutate.
Printre intervențiile bariatrice se numără gastrectomia longitudinală (gastric sleeve) și bypassul gastric. Alegerea procedurii depinde de starea de sănătate, istoricul medical și evaluarea echipei multidisciplinare.
Vertical Sleeve Gastrectomy Surgery at Marge Bush blog
Gastric Bypass — Mario del Pino, MD
Operația nu reprezintă sfârșitul tratamentului. După intervenție, pacientul are nevoie de monitorizare medicală, ajustări alimentare și suplimente de vitamine și minerale, în funcție de procedura efectuată și de recomandările medicului.
Ghidul NICE privind evaluarea și managementul excesului de greutate și al obezității recomandă urmărirea pacienților în cadrul serviciilor specializate timp de cel puțin doi ani după operație, urmată de monitorizare pe termen lung.
Întrebări frecvente despre obezitate și tratament
Obezitatea se diagnostichează la fel la adulți și copii?
Nu. La adulți se utilizează pragurile standard ale IMC, în timp ce la copii și adolescenți rezultatul se interpretează în funcție de vârstă și sex, folosind curbe de creștere și percentile specifice.
Pot lua Ozempic pentru a slăbi dacă nu am diabet?
Ozempic este un medicament indicat pentru tratamentul diabetului de tip 2, nu pentru managementul obezității ca indicație distinctă. Semaglutida destinată controlului greutății este comercializată sub denumirea Wegovy. Medicul poate stabili dacă un astfel de tratament este potrivit.
Pot slăbi cu o dietă de 800 de calorii pe zi?
Dietele foarte restrictive nu sunt recomandate fără supraveghere medicală. Conform ghidului NICE, regimurile de 800-1.200 de calorii pe zi și cele sub 800 de calorii trebuie utilizate numai în cadrul unor programe specializate, pentru perioade limitate și în situații atent selectate.
Ce fac dacă uit să iau Xenical la o masă?
Orlistatul se administrează în timpul mesei principale sau imediat după aceasta. Dacă sari peste masă ori dacă aceasta nu conține grăsimi, doza respectivă poate fi omisă. Nu lua o doză dublă pentru a compensa.
Pot lua Mysimba dacă folosesc medicamente opioide?
Nu. Asocierea Mysimba cu medicamente opioide este contraindicată. Este important să îi comunici medicului toate tratamentele pe care le urmezi înainte de începerea terapiei.
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