Ministrul Sănătății, ședință de urgență cu producătorii și importatorii de medicamente după criza Lyrica. Peste 77.000 de cutii vor ajunge în farmacii

Criza medicamentului Lyrica și a variantelor sale generice a ajuns pe masa ministrului Sănătății. Alexandru Rogobete a convocat de urgență reprezentanții producătorilor, distribuitorilor și farmaciștilor, a cerut redistribuirea stocurilor la nivel național și a anunțat suplimentarea pieței cu peste 77.000 de cutii de medicamente pe bază de pregabalină.
Ministrul Sănătății intervine după acuzațiile privind lipsa Lyrica din farmacii
Într-o postare pe pagina sa de facebook, Alexandru Rogoste a anunțat că a convocat de urgență o întâlnire cu reprezentanții producătorilor, importatorilor, distribuitorilor și farmaciilor, în contextul dificultăților semnalate de pacienți în găsirea medicamentului Lyrica și a variantelor generice care conțin pregabalină, substanță activă utilizată inclusiv în tratamentul durerilor neuropate și al altor afecțiuni.
Oficialul și-a cerut scuze tuturor celor afectați, recunoscând că explicațiile oferite anterior au putut fi percepute ca fiind prea tehnice și insuficient de empatice.
Stocuri există, dar distribuția este neuniformă
Potrivit datelor prezentate de Rogobete, problema nu este lipsa totală a medicamentului din România, ci distribuția inegală a stocurilor între farmacii.
Acesta a precizat că existența medicamentelor în depozite nu garantează accesul pacienților la ele, motiv pentru care a dispus măsuri urgente de redistribuire.
Peste 77.000 de cutii de medicamente cu pregabalină vor intra pe piață
În urma discuțiilor cu reprezentanții Asociației Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România, Asociației Farmaciilor și Farmaciștilor din România, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, ministrul a anunțat și măsuri concrete pentru suplimentarea stocurilor.
„Am semnat un ordin de ministru pentru a facilita suplimentarea stocurilor farmaciilor, în perioada următoare, cu peste 77.000 de cutii de medicamente care conțin pregabalină, ceea ce înseamnă peste 2,5 milioane de capsule”, a transmis Rogobete.