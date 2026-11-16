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Sanatate· 2 min citire

Ministrul Sănătății, ședință de urgență cu producătorii și importatorii de medicamente după criza Lyrica. Peste 77.000 de cutii vor ajunge în farmacii

Alexandru Rogobete (foto: Facebook)

Alexandru Rogobete (foto: Facebook)

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 nov. 2026, 17:50
Actualizat16 nov. 2026, 17:52

Criza medicamentului Lyrica și a variantelor sale generice a ajuns pe masa ministrului Sănătății. Alexandru Rogobete a convocat de urgență reprezentanții producătorilor, distribuitorilor și farmaciștilor, a cerut redistribuirea stocurilor la nivel național și a anunțat suplimentarea pieței cu peste 77.000 de cutii de medicamente pe bază de pregabalină.

Ministrul Sănătății intervine după acuzațiile privind lipsa Lyrica din farmacii

Într-o postare pe pagina sa de facebook, Alexandru Rogoste a anunțat că a convocat de urgență o întâlnire cu reprezentanții producătorilor, importatorilor, distribuitorilor și farmaciilor, în contextul dificultăților semnalate de pacienți în găsirea medicamentului Lyrica și a variantelor generice care conțin pregabalină, substanță activă utilizată inclusiv în tratamentul durerilor neuropate și al altor afecțiuni.

Oficialul și-a cerut scuze tuturor celor afectați, recunoscând că explicațiile oferite anterior au putut fi percepute ca fiind prea tehnice și insuficient de empatice.

Le cer scuze pacienților oncologici care, pe lângă diagnosticul și tratamentele dificile prin care trec, sunt puși în situația de a se îngrijora și pentru disponibilitatea medicamentelor prescrise.

Îmi dau seama că abordarea mea birocratică cu privire la stocurile unui medicament a putut părea lipsită de empatie. Nu aceasta a fost intenția mea.

a transmis ministrul.

Stocuri există, dar distribuția este neuniformă

Potrivit datelor prezentate de Rogobete, problema nu este lipsa totală a medicamentului din România, ci distribuția inegală a stocurilor între farmacii.

Exemplul București-Ilfov arată că 430 de farmacii au la raft medicamente pe bază de pregabalină, inclusiv Lyrica în concentrațiile de 75 mg, 150 mg și 300 mg.

La nivel național, 3.367 de farmacii au la raft aceste medicamente.

a explicat Rogobete.

Acesta a precizat că existența medicamentelor în depozite nu garantează accesul pacienților la ele, motiv pentru care a dispus măsuri urgente de redistribuire.

Identificarea farmaciilor în care tratamentul este disponibil și redistribuirea stocurilor către farmaciile în care acesta lipsește reprezintă o prioritate, pentru a asigura o disponibilitate cât mai uniformă.

Distribuția neuniformă este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm..

a subliniat oficialul.

Peste 77.000 de cutii de medicamente cu pregabalină vor intra pe piață

În urma discuțiilor cu reprezentanții Asociației Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România, Asociației Farmaciilor și Farmaciștilor din România, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, ministrul a anunțat și măsuri concrete pentru suplimentarea stocurilor.

„Am semnat un ordin de ministru pentru a facilita suplimentarea stocurilor farmaciilor, în perioada următoare, cu peste 77.000 de cutii de medicamente care conțin pregabalină, ceea ce înseamnă peste 2,5 milioane de capsule”, a transmis Rogobete.

Pacienții au nevoie de răspunsuri clare și de soluții concrete. Voi urmări în continuare situația și voi comunica transparent măsurile luate și rezultatele lor.

Pacienții au nevoie de acces la medicamente și de siguranța că își pot continua tratamentul prescris. Aceasta este prioritatea mea.

a mai transmis Alexandru Rogobete.
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