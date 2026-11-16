Ministrul Sănătății, ședință de urgență cu producătorii și importatorii de medicamente după criza Lyrica. Peste 77.000 de cutii vor ajunge în farmacii

Publicat 16 nov. 2026, 17:50 Actualizat 16 nov. 2026, 17:52

Criza medicamentului Lyrica și a variantelor sale generice a ajuns pe masa ministrului Sănătății. Alexandru Rogobete a convocat de urgență reprezentanții producătorilor, distribuitorilor și farmaciștilor, a cerut redistribuirea stocurilor la nivel național și a anunțat suplimentarea pieței cu peste 77.000 de cutii de medicamente pe bază de pregabalină.

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